Bogdan Chirieac, sfat pentru Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre situația delicată în care se află Nicușor Dan.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, la emisiunea moderată de jurnalista Nicoleta Cone, Bogdan Chirieac a spus că liderii politici trebuie să fie mai maleabili și să lase de la ei, astfel încât să se poată instala un nou Guvern la Palatul Victoria.

„Dacă se rămâne la aceste linii roșii, nu se întâmplă nimic nici până în decembrie. Tot Ilie Bolojan rămâne prim-ministru“, a precizat analistul politic Bogdan Chirieac.

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„Între alegeri anticipate și reconsiderarea AUR, soluția logică este de reconsiderare a partidului AUR“, a completat Bogdan Chirieac, adăugând că „în cazul alegerilor anticipate, AUR își dublează rezultatul“.

„AUR, în Parlamentul European, nu face parte din grupările extremiste și din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), unde e și partidul Giorgiei Meloni, unde este și partidul lui Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Ce o alege domnul președinte Nicușor Dan, numai dânsul ne poate spune“, a explicat Bogdan Chirieac.

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În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o marți, președintele Nicușor Dan a reiterat însă că nu-și dorește AUR la guvernare. Întrebat de jurnalista Nicoleta Cone ce înseamnă acest lucru, Bogdan Chirieac a exclamat: „Atunci mergem la alegeri anticipate!“.

„Nu știu dacă AUR ia 40%, că se mobilizează și celelalte partide în campanie, vor fi și partide noi care vor intra pe piață, dar tot nu scapi de AUR. Ce faci, nu iei în seamă o treime din votanții români?“, a mai precizat Bogdan Chirieac.

„Întâlnește-te cu conducerea AUR, ai o discuție, cheamă lideri europeni, deși nu cred că e cazul de așa ceva, fiindcă, repet, AUR este în ECR. Dar, dânsul decide“, a conchis Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

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