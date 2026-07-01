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Video - Panică și fum la metrou în stația Universitate. Călătorii au fost evacuați după ce un izolator a luat foc / Reacția Metrorex

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 01 Iul 2026
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Panică și fum la metrou în stația Universitate. Călătorii au fost evacuați după ce un izolator a luat foc / Reacția Metrorex
Panică și fum la metrou în stația Universitate. Călătorii au fost evacuați după ce un izolator a luat foc

Un nou incident s-a întâmplat la rețeaua de metrou din București, la mai puțin de o zi de la după inundațiile cauzate de furtuna care a paralizat mai multe stații.

O defecţiune tehnică a avut loc, miercuri, pe Magistrala 2, la staţia Universitate, care a provocat o degajare de fum. Totul s-a întâmplat în spatele unui tren de metrou staționat la Universitate și care ar fi urmat să plece spre Piața Unirii. Un izolator a luat foc, iar în scurt timp a început să degaje fum.

Pompierii au intervenit de urgență, iar circulația trenului a fost oprită, călătorii din garnitură fiind evacuați.

VIDEO

Ce spune Metrorex despre incidentul de miercuri de la metrou, din stația Universitate

Conform unui comunicat al Metrorex, miercuri, în jurul orei 15:20, din cauza umidităţii pe Magistrala 2, la staţia Universitate a fost semnalată o defecţiune tehnică, care a constat conturarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea de fum.

"La acest moment, echipele specializate Metrorex intervin pentru remedierea defecţiunii. Instalaţia de ventilare din staţie a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum. Metrorex monitorizează permanent situaţia şi va informa publicul cu privire la orice evoluţie relevantă", se arată în comunicat.

Furtună devastatoare în București

Incidentul apare după furtuna puternică din noaptea de marți spre miercuri din București, când mai multe stații de metrou au fost inundate.

Vezi și - Dezastru în București, după furtună: Autoturisme acoperite de apă în pasaj. Salvatorii au înotat pentru a căuta victime

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