Caniculă în trenurile CFR. Întârzieri, temperaturi ridicate, scandal între pasageri şi angajaţii CFR

O nouă vară, aceleaşi probleme. Temperaturile din trenurile CFR ating cote insuportabile, iar oamenii ajung chiar să stea fără tricou.

Mai multe trenuri CFR au întârzieri mari din cauza temperaturilor ridicate, dar şi a fenomenelor meteo extreme. Conform panoului electronic de Sosiri din Gara de Nord, întârzierile trenurilor variază între 10 minute şi 105 minute.

Însă acestea nu sunt singurele probleme.

Conform unui cititor DC News, "Trenul București- Iași a ajuns în Gara de Nord cu întârziere de 35 de minute și e deja saună în interior. Pasagerii ţipă la angajații CFR și vor să coboare. După cinci minute de stat în vagon deja nu mai poți respira".

În plus, în acest tren geamurile nu se pot deschide.

Aşa cum se poate vedea în imagini, unii pasageri au renunţat deja la tricouri, din cauza temperaturilor ridicate.

CFR Călători anunţase deja că trenurile au limite în ceea ce priveşte instalaţiile de climatizare.

"La temperaturi exterioare care depășesc 35°C la umbră – echivalentul unor valori de aproximativ 50–80°C în zonele expuse direct radiației solare, în proximitatea trenurilor – instalațiile de climatizare pot funcționa cu eficiență redusă sau pot trece automat în regim de ventilație pentru protejarea echipamentelor împotriva avariilor. Aceste situații sunt generate de condiții meteorologice extreme care pot depăși limitele constructive de funcționare ale instalațiilor.

Recomandări pentru călători

Pentru desfășurarea călătoriei în condiții cât mai bune, CFR Călători recomandă pasagerilor:

să se hidrateze corespunzător și să aibă permanent la îndemână apă;

să dețină medicația necesară, în cazul unor afecțiuni medicale;

să anunțe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistență", transmite CFR Călători.