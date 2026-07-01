Înșelăciune de milioane în Brașov cu imobile vândute de mai multe ori. Un suspect a încercat să fugă sărind pe geam în timpul perchezițiilor

Tineri, casa noua - Freepik

În Brașov au avut loc percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3 milioane de lei, după ce mai multe imobile ar fi fost vândute de mai multe ori.

Poliţiştii braşoveni de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, miercuri, nouă percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor cu un prejudiciu estimat, până în prezent, la 3 milioane de lei.

Conform anchetatorilor, dosarul vizează înşelarea unor victime cu promisiunea vânzării unor case nou construite, acelaşi imobil fiind vândut mai multor persoane, fără ca vreuna dintre victime să intre în posesia acestuia.

Până acum au fost identificate 10 victime, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

Aceleaşi imobile ar fi fost promise spre vânzare către mai multe persoane

"Cauza are ca obiect activităţi infracţionale desfăşurate în perioada 2024-2026, prin care mai multe persoane ar fi fost induse în eroare cu privire la promisiunea vânzării unor imobile nou-construite, de tip duplex, situate în judeţul Braşov, de către persoanele cercetate. Astfel, din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că aceleaşi imobile ar fi fost promise spre vânzare către mai multe persoane, fără ca acestea să fie edificate sau predate beneficiarilor, fiind astfel creat un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de lei, în dauna a 10 persoane vătămate, identificate până la acest moment", a precizat IPJ Braşov.

Potrivit sursei citate, în acest caz, sunt efectuate cercetări şi cu privire la modalitatea în care o parte din sumele de bani obţinute în urma activităţilor infracţionale, aproximativ 500.000 de lei, ar fi fost supuse unui proces de disimulare a provenienţei, prin achiziţionarea unor terenuri pe numele altor persoane, acestea fiind ulterior implicate în noi activităţi infracţionale prin acelaşi mod de operare.

În timpul descinderilor, unul dintre suspecți ar fi încercat să fugă, aruncându-se de la geamul mansardei imobilului în care se afla, potrivit România TV. Percheziţiile se desfăşoară la domiciliile, sediile şi punctele de lucru ale persoanelor vizate, iar în urma acestora vor fi puse în aplicare cinci mandate de aducere, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Schimbare majoră la cumpărarea de case și mașini

