Alertă în Tulcea: Locuitorii din nordul județului au primit un nou mesaj RO-Alert/ Informațiile MApN - UPDATE

Alertă cu dronă în Tulcea. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Tulcenii au primit, miercuri după-amiază, un nou mesaj RO-Alert, pe fondul ofensivei rusești în Ucraina.

UPDATE: Ministerul Apărării Naționale a transmis, miercuri, că o ţintă a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina, dar nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 1 iulie, ora 13.20, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 14.09.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită și un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române, au decolat la ora 14.10, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina”, se arată în comunicatul MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

„MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea”, au mai transmis oficialii.

Știre inițială

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri după-amiază, un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesajul de alertă extremă transmis în jurul 14:20 tulcenii au fost informaţi cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să se protejeze.

Durata alertei extreme a fost de 90 de minute, potrivit Agerpres.

Specialiștii MApN au detonat controlat, marți, încărcătura unei drone găsite luni, 29 iunie, de un localnic din satul tulcean Rachelu, comuna Luncavița.