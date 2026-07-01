Scandal politic la Chișinău. Maia Sandu se delimitează de angajarea verișoarei sale la MoldATSA: Nu o recunosc

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. FOTO: Agerpres

Scandalul de la „MoldATSA” escaladează la vârful politicii din Republica Moldova, după ce Maia Sandu a comentat public cazul verișoarei sale și a respins orice implicare în angajarea acesteia.

Scandalul de la vârful administrației din Republica Moldova a escaladat după declarațiile președintei Maia Sandu, făcute în contextul anchetei privind „MoldATSA”, în care aceasta a comentat situația verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, fostă responsabilă de comunicare pentru premierul Natalia Gavrilița. Maia Sandu a reacționat la informațiile apărute în spațiul public.

Totul a pornit de la o investigație publicată pe 18 iunie de Ziarul de Gardă, care arăta că Dumitru Vangheli, șeful „MoldATSA”, ar fi inclus date false în CV-ul pe baza căruia a câștigat un concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Ulterior, la scurt timp după apariția anchetei, au fost vehiculate informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fostă responsabilă de comunicare în Guvernul condus de Natalia Gavrilița și verișoară a președintei, ocupa o funcție de purtător de cuvânt în cadrul întreprinderii.

Maia Sandu a respins orice implicare în angajarea acesteia

În acest context, Maia Sandu a respins orice implicare în angajarea acesteia și a comentat public situația, spunând: „Nu pot să dau o listă, acum, a tuturor rudelor. Unele dintre ele lucrează în instituțiile statului, cele mai multe lucrează de mult timp. Unele dintre ele lucrează în sectorul privat, iarăși, de mai mut timp. Oamenii și-au construit o carieră în timp și eu cred că marea lor majoritate sunt oameni onești și și-au câștigat și continuă să-și câștige salariul onest. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri. Din păcate, în fiecare familie sau aproape în fiecare familie există o persoană care face câte o boroboață după care te doare capul. Regret acest lucru. (…) Eu mi-am câștigat întotdeauna salariul cinstit și acesta a fost mesajul meu pentru toți, inclusiv pentru cei din familie”

Anterior, șefa statului afirmase că nu are nicio legătură cu numirea verișoarei sale la „MoldATSA”, calificând sumele încasate de aceasta drept „bani nemeritați” care ar trebui restituiți.

A fost anunțată o așa-numită „curățenie generală” în sistem

Pe fondul scandalului, autoritățile de la Chișinău au anunțat miercuri un pachet amplu de măsuri pentru reformarea companiilor de stat, incluzând controale privind cheltuirea fondurilor publice, verificări de integritate pentru candidații la funcții de conducere și evaluarea contractelor de consultanță finanțate din surse externe. De asemenea, a fost anunțată o așa-numită „curățenie generală” în sistem, cu posibile sancțiuni pentru nereguli.

Investigația inițială a Ziarului de Gardă, publicată pe 18 iunie, viza activitatea lui Dumitru Vangheli, despre care jurnaliștii au arătat că ar fi prezentat informații false privind experiența profesională internațională, inclusiv presupusa activitate ca pilot la Air Canada, aspecte ulterior infirmate de răspunsuri oficiale.

În urma dezvăluirilor, Vangheli a fost suspendat și ulterior demis din funcția de conducere a „MoldATSA”.

La scurt timp, în spațiul public au apărut și informații privind angajarea Anastasiei Taburceanu în cadrul aceleiași instituții, cu un salariu de aproximativ 75 de mii de lei lunar. Aceasta și-a dat demisia pe 23 iunie, anunțând totodată că va restitui sumele încasate.

Ulterior, reprezentanți ai Uniunii Europene la Chișinău au confirmat că Taburceanu a fost implicată și într-un proiect finanțat din fonduri europene în perioada colaborării cu administrația publică.

Pe 30 iunie, liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat excluderea Anastasiei Taburceanu din partid, alături de alți membri, și a cerut demiterea unor oficiali din companiile de stat. Tot atunci au fost confirmate și alte schimbări la nivel instituțional, inclusiv demisii din conducerea unor agenții guvernamentale și din structuri parlamentare.

În același context, conducerea parlamentului a transmis scuze publice pentru erorile administrative și a descris investigația jurnalistică drept un semnal de alarmă privind vulnerabilitățile din sistemul de administrare a companiilor de stat.

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