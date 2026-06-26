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Maia Sandu nu crede în proiectul de unire a României cu Moldova, trecut tacit de Camera Deputaţilor

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 26 Iun 2026
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maia sandu
FOTO: Agerpres

Proiectul de unire dintre Republica Moldova şi România, trecut tacit de Camera Deputaţilor, este respins de Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova.

Propunerea legislativă iniţiată de grupul parlamentar S.O.S. România privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit, miercuri, de Camera Deputaţilor.

Proiectul a fost menţionat, în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, de către preşedintele de şedinţă, Natalia Intotero: "Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, Pl-x 305 din 2026, termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, propunerea legislativă se consideră adoptată".

Maia Sandu spune, însă, că "proiectul a fost depus de un agent al Moscovei". 

"Este un document propus de un agent al Moscovei şi scopul acestei acţiuni este să discrediteze ideea unirii, nu altceva. E ca şi cum eu m-aş duce mâine în Parlament cu o iniţiativă legislativă în care aş scrie că vrem ca Franţa să devină parte a Republicii Moldova. Guvernul rog să pună în aplicare. Nu aşa se face unirea, noi cu toţii înţelegem foarte bine”, a declarat Maia Sandu. 

Conform unui sondaj realizat recent în Republica Moldova, 38,5% dintre respondenţi ar vota DA la un eventual referendum care priveşte unirea, în timp ce 48,1% s-ar declara împotrivă.

Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți, și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de ±3%.

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