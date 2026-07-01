Un cetăţean marocan, declarat indezirabil în România. E simpatizant al organizaţiilor teroriste din Orientul Mijlociu

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Serviciul Român de Informaţii a anunţat că un cetăţean marocan a fost declarat indezirabil în România.

"La sesizarea Serviciului Român de Informații, la 01.07.2026, prin hotărârea nr. 1189, Curtea de Apel București a dispus declararea ca persoană indezirabilă pentru România a cetățeanului marocan H.E.M., pentru o perioadă de 10 ani.

Cetățeanul marocan s-a relocat din Maroc în România în 2023.

H.E.M. a intrat în atenția SRI la finalul anului 2025 întrucât derula activități care, potrivit cadrului legal în domeniul antiterorism, constituie riscuri la adresa securității naționale.

H.E.M. este într-un stadiu avansat al procesului de radicalizare, în etapa pre-acțională.

Totodată, H.E.M. este simpatizant al organizațiilor teroriste active în Orientul Mijlociu. Cetățeanul marocan derulează activități de promovare a unor grupări teroriste, respectiv a ideologiei teroriste, acționând ca factor de radicalizare asupra unor persoane din România", a transmis SRI printr-un comunicat de presă.