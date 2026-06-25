Președintele Nicușor Dan critică „listele negre” ale CSM: E legitim să-și apere magistraţii, dar nu să escaladeze

Nicușor Dan, președintele România. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat că este legitim ca CSM să își apere magistrații, însă nu este legitim să „escaladeze” tensiunile din societate prin publicarea unor "liste negre" cu nume de jurnaliști și ONG-uri.

Este "legitim" pentru Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să îşi apere magistraţii, însă nu e legitim să "escaladeze", a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, precizând că nu are nu "mijloace instituţionale" pentru a interveni în acest caz.

El a fost întrebat în cadrul unei conferinţe de presă despre faptul că CSM a transmis "liste negre" cu jurnalişti, persoane publice, reprezentanţi ai unor ONG-uri care ar fi atacat justiţia prin opiniile lor.

"Există enorm de multă tensiune socială în România"

"Eu, de când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm şi la dezescaladare. Evident că, câteva luni - şi e regretabil că lucrul ăsta s-a întâmplat, a existat o aversiune socială faţă de magistraţi. Şi prevăzând cu săptămâni lungi înainte de asta am spus că nu e normal. S-a întâmplat. E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistraţi. Nu e legitim însă ca CSM-ul să escaladeze. Deci e foarte bine că ei au luat opinii, au răspuns la aceste opinii. E democraţie, fiecare îşi apără punctul de vedere. Însă să indici nume şi prenume, persoane fizice şi persoane juridice, ONG-uri, asta nu e deloc corect", a comentat şeful statului.

Preşedintele a spus că orice escaladare nu face decât rău societăţii româneşti, indiferent din ce parte vine.

"Mai departe, evident că nu am mijloace instituţionale pentru a interveni în această chestiune", a afirmat Nicuşor Dan, conform Agerpres.

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