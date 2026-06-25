Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Președintele Nicușor Dan critică „listele negre” ale CSM: E legitim să-și apere magistraţii, dar nu să escaladeze

Președintele Nicușor Dan critică „listele negre” ale CSM: E legitim să-și apere magistraţii, dar nu să escaladeze

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 25 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
imagine cu nicusor dan
Nicușor Dan, președintele România. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat că este legitim ca CSM să își apere magistrații, însă nu este legitim să „escaladeze” tensiunile din societate prin publicarea unor "liste negre" cu nume de jurnaliști și ONG-uri.

Este "legitim" pentru Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să îşi apere magistraţii, însă nu e legitim să "escaladeze", a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, precizând că nu are nu "mijloace instituţionale" pentru a interveni în acest caz.

El a fost întrebat în cadrul unei conferinţe de presă despre faptul că CSM a transmis "liste negre" cu jurnalişti, persoane publice, reprezentanţi ai unor ONG-uri care ar fi atacat justiţia prin opiniile lor.

"Există enorm de multă tensiune socială în România"

"Eu, de când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm şi la dezescaladare. Evident că, câteva luni - şi e regretabil că lucrul ăsta s-a întâmplat, a existat o aversiune socială faţă de magistraţi. Şi prevăzând cu săptămâni lungi înainte de asta am spus că nu e normal. S-a întâmplat. E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistraţi. Nu e legitim însă ca CSM-ul să escaladeze. Deci e foarte bine că ei au luat opinii, au răspuns la aceste opinii. E democraţie, fiecare îşi apără punctul de vedere. Însă să indici nume şi prenume, persoane fizice şi persoane juridice, ONG-uri, asta nu e deloc corect", a comentat şeful statului.

Preşedintele a spus că orice escaladare nu face decât rău societăţii româneşti, indiferent din ce parte vine.

"Mai departe, evident că nu am mijloace instituţionale pentru a interveni în această chestiune", a afirmat Nicuşor Dan, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan, răspuns direct despre AUR. Care e opinia președintelui despre partidul lui George Simion
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
csm
magistrati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close