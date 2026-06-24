Paradox cu judecătoarea „eroină” Raluca Moroșanu. Cum a „îmblânzit” pedeapsa de 6 ani de închisoare cu executare primită de un inculpat pentru agresiune sexuală asupra unui minor

Judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie/INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu /

Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a ajuns celebră în ultimele luni, după reportajul Recorder, a semnat, alături de colegul său Bogdan-Alexandru Dari, o hotărâre definitivă care a îmblânzit pedeapsa pentru un inculpat, într-o speță privind agresiunea sexuală asupra unui minor.

Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a ajuns celebră în ultimele luni, după reportajul Recorder, a semnat, alături de colegul său Bogdan-Alexandru Dari, o hotărâre definitivă controversată. Un inculpat condamnat la fond la 6 ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală asupra unui minor a primit 3 ani de închisoare cu suspendare, în apel.

De la 6 ani cu executare la 3 ani cu suspendare

Este vorba despre Nicușor Grameni, fost crainic al FC Dinamo, condamnat inițial de Judecătoria Sectorului 2 pentru agresiune sexuală asupra unui minor, în formă continuată.

Prin decizia nr. 1088/2026, pronunțată pe data de 18 iunie 2026, Curtea de Apel București, unde era complet format din Raluca Moroșanu și Bogdan-Alexandru Dari, a admis apelul inculpatului. Astfel, pedeapsa cu executare a devenit una cu suspendare sub supraveghere, notează luju.ro.

La fond, judecătorul Andrei Tutunaru de la Judecătoria Sectorului 2 l-a condamnat pe Nicușor Grameni, pe data de 13 ianuarie 2026, la 6 ani de închisoare cu executare, pentru două acte materiale ale infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor. Instanța a dispus și plata a 50.000 de lei daune morale către victimă.

Curtea de Apel București a reținut că există „probe directe” și „probe indirecte”

În apel, completul Raluca Moroșanu - Bogdan-Alexandru Darii nu a desființat starea de fapt. De asemenea, nu a constatat că acuzația ar fi fost neîntemeiată. Din contră, Curtea de Apel București a reținut că există „probe directe” și „probe indirecte”, că afirmațiile persoanei vătămate sunt credibile și că actele au fost făcute profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-și exprima voința.

Însă, aceeași instanță a considerat că pedeapsa de 6 ani cu executare este prea dură și a dat sancțiunea de 3 ani de închisoare cu suspendare și supraveghere pe durata unui termen de 4 ani. Dacă nu respectă obligațiile impuse, suspendarea poate fi revocată și pedeapsa ar putea fi executată în regim de detenție.

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Paradox: Instanța confirmă gravitatea faptei, însă pedeapsa a devenit mult mai blândă



Curtea de Apel București afirmă că infracțiunea de agresiune sexuală are, „în abstract”, un pericol social ridicat și este o formă de încălcare a libertății sexuale. Instanța confirmă și că victima era minoră, că faptele au avut caracter continuat, însă și că inculpatul a acționat prin surprindere.

De asemenea, instanța afirmă, în favoarea lui Grameni, că nu are antecedente penale, are job stabil și doi copii minori în întreținere. Mai mult, completul de judecată amintit a apreciat că actele s-ar fi rezumat, practic, la atingeri, fără comportament violent, și că inculpatul nu ar mai fi continuat în momentul în care minorul și-a manifestat dezacordul.

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Cum a devenit cunoscută judecătoarea Raluca Moroșanu: „Suntem terorizați cu acțiuni discipliniare”



Amintim că judecătoarea Raluca Moroșanu, a devenit renumită în urma scandalului iscat de un material Recorder privind sistemul judiciar. În luna decembrie 2025, Moroșanu a intervenit public la o conferință de presă a Curții de Apel București, peste președintele Curții Liana Arsenie și a afirmat că mărturiile din materialul respectiv sunt adevărate. Ea s-a solidarizat cu judecătorul Laurențiu Beșu. Judecătoarea a spus că magistrații sunt „terorizați cu acțiuni disciplinare”.

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați cu acțiuni discipliniare. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem, o parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine. Dacă va fi contrazis este o minciună. Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem terorizați”, a afirmat judecătoarea, la vremea respectivă.

În urma acestor momente, judecătoarea Raluca Moroșanu a fost prezentată în anumite spații publice ca fiind una ditre vocile de #rezistență din interiorul sistemului.

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