Ciprian Ciucu nu scapă de controlul judiciar

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, la sediul DNA. Sursa foto: Agerpres

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, rămâne sub control judiciar.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, nu a scăpat de controlul judiciar. Instanța i-a menținut măsura. Tribunalul București a considerat că demersul lui Ciprian Ciucu este nefondat.

Astfel, Tribunalul Bucureşti i-a respins contestaţia primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu. El rămâne sub control judiciar în dosarul în care este cercetat de DNA pentru acuzația de luare de mită.

La ieșirea de la Tribunal, Ciprian Ciucu nu a făcut declarații. ”Dați-mi voie, în momentul ăsta mă simt puțin agresat. Dați-mi puțin voie” le-a spus el jurnaliștilor, în această dimineață.

Acuzațiile DNA

Ciprian Ciucu este acuzat de procurorii DNA că, în perioada noiembrie- decembrie 2025, a beneficiat de publicitate și consultanță electorală, în campania pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora, în schimb, le-ar fi oferit autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

În 18 iunie, când a fost și pus sub control judiciar pentru 60 de zile, Ciprian Ciucu a declarat: ”Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut”.

Controlul judiciar nu-i interzice exercitarea funcției, dar are mai multe obligații:

să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală

să informeze cu privire la schimbarea locuinţei

să nu depăşească limitele teritoriale stabilite prin ordonanţele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

Alături de Ciprian Ciucu, mai sunt vizați în dosar alte trei persoane, oameni de afaceri.