Scandal la Hollywood: Un regizor american, condamnat pentru fraudarea Netflix cu milioane de dolari

Imagine cu rol ilustrativ Netflix / Sursa foto: Pexels

Un regizor american a fost condamnat la 30 de luni de închisoare pentru fraudarea Netflix, într-un caz în care ar fi folosit fonduri de zeci de milioane de dolari pentru investiții riscante și achiziții de lux.

Regizorul hollywoodian Carl Rinsch, acuzat că a înşelat Netflix, care îl angajase pentru a crea un serial SF, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare, a anunţat luni Parchetul Federal din Manhattan, transmite AFP.

Cunoscut pentru filmul cu samurai în care joacă Keanu Reeves, "47 Ronin" (2013), Carl Rinsch a semnat un contract cu platforma de streaming în 2018 pentru un proiect intitulat "White Horse".

Netflix i-a plătit 44 de milioane de dolari între 2018 şi 2019, apoi o sumă suplimentară de 11 milioane de dolari, în martie 2020.

11 milioane de dolari au fost jucați pe bursă

Cu aceşti 11 milioane de dolari, Rinsch "a făcut pariuri riscante pe opţiuni bursiere extrem de speculative şi pe criptomonede" şi şi-a cumpărat "articole de lux", printre care cinci automobile Rolls-Royce şi un Ferrari, a precizat procurorul Jay Clayton într-un comunicat.

Pedeapsa sa include, de asemenea, trei ani cu suspendare, confiscarea sumei de 11 milioane de dolari şi plata unei amenzi de 700 de dolari.

Regizorul în vârstă de 48 de ani fusese găsit vinovat de fraudă şi spălare de bani la finalul procesului său, în decembrie 2025.

Într-un document judiciar depus pentru a contribui la stabilirea pedepsei, apărarea a explicat că faptele s-au petrecut într-un context marcat de o "presiune enormă" la locul de muncă şi de un divorţ "incredibil de conflictual".

Actorul Keanu Reeves i-a scris judecătorului pentru a-i solicita să fie "indulgent" cu "prietenul" său Carl Rinsch, pe care l-a descris drept un "artist excepţional", dar capabil de "autodistrugere", conform Agerpres.

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