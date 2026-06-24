Șofer din București condamnat la 5 ani de închisoare după o șicanare în trafic. O manevră periculoasă l-a trimis după gratii

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Un șofer din București a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Judecătorii au considerat o manevră periculoasă în trafic ca fiind tentativă de omor.

Incidentul din trafic a avut loc în octombrie 2021, în Pasajul Sudului din București. O șicanare în trafic și o manevră periculoasă a dus aproape la o tragedie. Astfel că judecătorii l-au găsit vinovat pe șofer de tentativă de omor. Cealaltă mașină implicată a fost distrusă, după ce a intrat într-o succesiune de coliziuni, o femeie, pasageră, fiind grav rănită, după ce a fost efectiv aruncată din mașină de puterea impactului.

”Am văzut o persoană în partea stângă, pesemne că se grăbea, dar nicidecum nu am crezut că va vrea să treacă în fața noastră cât să ne taie calea. Eu nu îmi aduc aminte absolut nimic din accident, nici accidentul în sine, pentru că am fost inconștientă” a spus femeia, pentru Știrile ProTV.

Atât Tribunalul București, cât și Curtea de Apel au stabilit că gestul șoferului care a provocat accidentul a fost o tentativă de omor. Șoferul învinuit a încercat să dea vina pe viteza de deplasare, dar și pe faptul că femeia nu purta centura. Totul a pălit însă în fața imaginilor surprinse de propria cameră de bord.

Șoferul a fost încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova, pentru următorii 5 ani. De asemenea, trebuie să plătească despăgubiri de 35.000 de euro.

La acea vreme, un martor descria: ”Șicanare în trafic cu un alt participant la trafic care a fugit. Șoferul cu Audi din imagine a încercat să îl depășească pe banda 1 și a atins bordura. În impact s-a răsucit, a rupt stâlpul ușă dreapta față și a aruncat-o pe pasageră din mașină neavând centură. După câteva secunde de inconștiență s-a trezit și a zis că o doare capul. Soțul era în spatele lor și a văzut totul de la rond Nițu Vasile când au început să se șicaneze”.