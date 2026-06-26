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Părinţi din Bihor trimişi în judecată de procurori după ce şi-au retras cei trei copii de la şcoală

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 26 Iun 2026
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FOTO: Unsplash

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a transmis, vineri, că părinţii a trei copii din Bihor, suspectaţi că i-au împiedicat pe minori să meargă la şcoală după ce i-a retras începând cu anul 2019, au fost trimişi în judecată de procurori.

Cei doi soţi, care au două fete de 15 şi 10 ani şi un băiat de opt ani, vor fi judecaţi pentru trei infracţiuni de împiedicare a accesului la învăţământul general obligatoriu.

Fată retrasă de la școală la 8 ani, ținută în homeschooling nerecunoscut în România, acuză procurorii

Conform procurorilor, în anul 2019, pe când fata mai mare avea opt ani, au retras-o de la o şcoală gimnazială din Bihor. Până în urmă cu două luni aceasta nu a mai mers la şcoală şi ar fi fost înscrisă într-un sistem homeschooling, formă de învăţământ nerecunoscută în România.

Când a fost retrasă de la școală a doua fetiță

Totodată, a doua fată a fost retrasă de la şcoală în 2020, când avea cinci ani. Băiatul a fost retras în 2023, tot la cinci ani.

Procurorii cer numirea unui curator pentru copiii ai căror părinți au devenit inculpați

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea a cerut Judecătoriei Beiuş numirea unui curator pentru copii, care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal, ținând cont că părinţii au dobândit calitatea de inculpaţi în cauză. Cazul va fi soluţionat de Judecătoria Beiuş.

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