Dezbatere europeană privind tutunul: interdicțiile totale nu pot înlocui politicile bazate pe dovezi

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Peste 82.000 de contribuții transmise Comisiei Europene arată că revizuirea regulilor privind tutunul trebuie să țină cont de diferențele dintre produse, de impactul economic și de nevoia de alternative pentru fumătorii adulți.

Parlamentul European și zeci de mii de cetățeni transmit un mesaj clar Comisiei Europene: politicile privind tutunul și produsele alternative trebuie să fie bazate pe dovezi științifice, nu pe interdicții generale. Într-o analiză a Institutului Argument, condus de sociologul Mădălina Hideg, sunt prezentate principalele concluzii ale uneia dintre cele mai ample consultări publice organizate de Comisia Europeană, la care au participat peste 82.000 de persoane și organizații.

În luna iunie a acestui an, Parlamentul European a sancționat dur inițiativa Comisiei de a revizui cadrul european privind produsele din tutun și publicitatea la tutun, prin care urma, printre altele, să se impună taxe mai mari pentru tutun, dar și pentru produsele cu nicotină mai puțin nocive, cum ar fi țigările electronice și produsele din tutun încălzit. Mai mult, se pare că nici opinia publică generală nu sprijină astfel de măsuri. Subiectul restricțiilor a generat una dintre cele mai masive consultări publice, cu peste 82.000 de luări de poziție (mai mult de 76.000 de cetățeni, aproximativ 1.900 de companii și peste 230 de instituții academice), cu toții criticând pozițiile radicale atunci când vine vorba despre consumul de tutun.

Este un exemplu clasic despre cum se poate influența decizia publică prin crearea unei mase critice imposibil de ignorat. Pentru că, în acest moment, în cazul în care Comisia ar merge pe aceeași linie fără a schimba nimic, ar însemna să nu ia în calcul nici îngrijorările cetățenilor, nici principalii stakeholderi din mediul economic și nici pe europarlamentari, care sunt aleși prin vot să reprezinte interesele oamenilor. Asta ar însemna clar o diminuare a legitimității și a imaginii de instituție democratică, ceea ce clar Comisia nu își permite.

Mesajul comun al celor peste 82.000 care au răspuns pozitiv apelului pentru contribuții este că politicile publice în domeniul fumatului trebuie să fie proporționale, diferențiate și fundamentate științific, nu construite în jurul unei logici restrictive uniforme, aplicabile tuturor statelor membre, indiferent de specificul lor local.

Miza nu este contestarea obiectivului de sănătate publică. Reducerea fumatului rămâne o prioritate legitimă. Însă numeroase contribuții atrag atenția că interzicerea sau limitarea excesivă a produselor alternative poate produce efecte contrare celor urmărite: menținerea consumului de țigarete clasice, migrarea către piața ilicită și reducerea accesului fumătorilor adulți la opțiuni cu profil diferit de risc.

O temă recurentă în observațiile experților este necesitatea de a distinge între produsele bazate pe combustie și produsele care nu ard tutunul. Mai multe instituții academice și organizații medicale au subliniat că principalele riscuri asociate fumatului provin din arderea tutunului și din expunerea la substanțele toxice generate de fum. Din această perspectivă, tratarea tuturor produselor cu nicotină ca fiind identice poate transmite un mesaj greșit consumatorilor și poate descuraja trecerea fumătorilor adulți către alternative reglementate.

Contribuțiile venite din mediul științific nu susțin ideea că alternativele la fumat ar trebui promovate ca produse lipsite de risc. Dimpotrivă, ele cer evaluare riguroasă, monitorizare independentă și reguli clare. Dar, în același timp, arată că nu există o bază solidă pentru a presupune automat echivalența dintre țigaretele clasice și produsele fără combustie. În lipsa unei dovezi concludente privind efecte negative comparabile, interdicțiile generale riscă să devină mai degrabă un reflex politic decât o soluție de sănătate publică.

De remarcat faptul că opiniile științifice vin inclusiv din partea unor instituții cu tradiție și prestigiu internațional fără echivoc, cum ar fi Universitatea Oxford, Universitatea din Geneva, Universitatea din Catania, din Padova, din Milano, Verona, Genova, Linz, Munchen, Pretoria și nu numai. Mesajul acestora este unitar: efectele pozitive asupra sănătății publice nu se vor amplifica prin interdicții drastice, ci prin generarea de alternative.

Cetățenii care au transmis opinii au relatat, în numeroase cazuri, experiențe personale în care țigările electronice, produsele încălzite sau alte alternative i-au ajutat să reducă ori să renunțe la fumat. Aceste exemple nu pot înlocui analiza științifică, dar indică o realitate comportamentală pe care reglementarea nu o poate ignora: dependența de nicotină nu dispare prin simpla interdicție, iar fumătorii adulți care nu reușesc să renunțe complet au nevoie de opțiuni legale, controlate și diferențiate.

Un alt argument puternic privește piața neagră. Organizații ale comercianților, companii, consumatori și sindicate au avertizat că restricțiile excesive, inclusiv interzicerea aromelor, ambalarea neutră sau limitările drastice ale disponibilității, pot muta cererea către canale ilegale de distribuție. În astfel de situații, nu există verificarea vârstei, trasabilitate, control al calității, fiscalizare sau responsabilitate contractuală. Astfel, statul pierde instrumentele de supraveghere exact acolo unde ar avea cea mai mare nevoie de ele.

Dimensiunea economică este, de asemenea, semnificativă. În materialele transmise se arată că sectorul tutunului și al nicotinei susține locuri de muncă, lanțuri agricole, logistică, comerț, servicii locale și venituri bugetare în mai multe state membre. Sindicatele și autoritățile locale au cerut evaluări de impact detaliate, pe țări, regiuni, sectoare și categorii profesionale, înainte ca decizii restrictive să fie adoptate la nivel european. În România, contribuțiile menționează impactul asupra industriei, asupra comunităților locale și asupra locurilor de muncă din zone precum Ilfov și Otopeni.

Această dezbatere ridică și o problemă de subsidiaritate. Regulile actuale au permis statelor membre o anumită flexibilitate, iar Comisia Europeană însăși recunoaște că rata fumatului a scăzut în cadrul existent. În aceste condiții, o revizuire grăbită, care nu demonstrează clar necesitatea unor restricții suplimentare, riscă să ignore diferențele naționale, particularitățile piețelor locale și experiențele concrete ale consumatorilor.

O politică eficientă nu trebuie să aleagă între sănătate publică și libertatea de a avea alternative mai puțin nocive pentru cei care altfel ar continua să fumeze. Ea trebuie să protejeze minorii, să combată piața ilegală, să informeze corect adulții și să diferențieze produsele în funcție de caracteristici, mod de utilizare și profil de risc. Interdicția totală poate părea o soluție simplă, dar simplitatea ei este înșelătoare: fără alternative legale și controlate, consumul nu dispare, ci se poate muta acolo unde autoritățile au mai puțină putere de intervenție.

De aceea, răspunsul politic nu ar trebui să fie interzicerea generalizată a alternativelor la fumat, ci o reglementare proporțională, bazată pe dovezi și actualizată permanent în funcție de date independente. Dacă scopul este reducerea reală a efectelor fumatului asupra sănătății, atunci politicile publice trebuie să păstreze deschisă calea către produse reglementate care pot ajuta fumătorii adulți să se îndepărteze de țigările clasice, fără a slăbi protecția tinerilor și fără a alimenta piața ilicită.