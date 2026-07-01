Inundație la metrou Victoriei 2. Radu Miruță anunță când va fi evacuată apa / FOTO: Facebook @Radu Miruță

Stația de metrou Piața Victoriei 2 rămâne închisă după inundațiile provocate de ploile torențiale din noaptea trecută. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că echipele de intervenție continuă operațiunile de evacuare a apei, iar procesul ar urma să se încheie în următoarele ore.

Potrivit ministrului, în stație se mai află aproximativ 7 milioane de litri de apă. Pentru accelerarea intervenției, Armata a trimis încă patru pompe de mare capacitate.

„Am fost la staţia de metrou de la Piaţa Victoriei 2, acolo unde colegii de la ISU pompează apa infiltrată după ploile de azi-noapte. Mai sunt de scos 7 milioane de litri. Pentru a scoate apa mai repede, Armata a trimis alte 4 pompe de mare capacitate. În câteva ore, toată cantitatea de apă va fi evacuată”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

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Urmează verificarea instalațiilor și curățarea căii de rulare

După eliminarea apei, echipele vor trece la curățarea căii de rulare și la verificarea instalației electrice, înainte ca stația să poată fi redeschisă pentru călători.

Ministrul a precizat că autoritățile vor analiza și cauzele care au dus la acumularea unei cantități atât de mari de apă în stație.

„Între timp, ISU şi ApaNova vor clarifica de ce reţeaua de canalizare pluvială de la suprafaţă nu a preluat cum ar fi trebuit precipitaţiile intense de azi-noapte. E limpede că este o problemă în zonă, cât timp doar la staţia de metrou de la Victoriei a fost o asemenea inundaţie”, a precizat Radu Miruţă.

Potrivit Metrorex, circulația prin stația Piața Victoriei 2 a fost suspendată după ce precipitațiile abundente au provocat infiltrații masive de apă, iar calea de rulare a fost inundată.

Compania a transmis că măsura a fost luată pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță, iar stația va rămâne închisă până la finalizarea intervențiilor și remedierea completă a situației.