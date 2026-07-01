CM 2026: Franța, calificată în optimi, după 3-0 cu Suedia

Sursa foto: www.fifa.com

Selecționata Franței s-a calificat ''en fanfare'' în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a surclasat echipa Suediei cu scorul de 3-0 (1-0), marți, pe New York/New Jersey Stadium.

Vicecampioana mondială s-a impus prin golurile marcate de Kylian Mbappe (45, 74) și Bradley Barcola (53), dar putea câștiga și mai clar, având în vedere numărul de ocazii (inclusiv două bare) și statistica (11-2 șuturi pe poartă).

Franța va juca în optimile de finală cu Paraguayul, care a produs surpriza și a eliminat Germania. Meciul va avea loc la Philadelphia, pe 4 iulie.

Într-un meci care s-a desfășurat într-o singură direcție, spre poarta bravului Jacob Widell Zetterstroem, scandinavii au avut, paradoxal, prima oportunitate, un șut al lui Isak (3), din marginea careului, dar fără emoții pentru Maignan.

Echipa lui Didier Deschamps a pus stăpânire pe joc și ocaziile au început să apară la poarta lui Widell Zetterstroem. Mai întâi Mbappe (17) a șutat de la 25 metri, dar goalkeeper-ul a prins, apoi Barcola (19) a trimis peste poartă de la 10 metri.

Rabiot a tras din unghi (31), dar portarul a respins, Mbappe (32) a trimis în bară centrarea lui Kounde, Rabiot a fost imprecis (33), iar apoi Olise a nimerit bara din foarfecă de la 15 metri (36), faza continuând cu un șut al lui Dembele pe lângă vinclu.

Mbappe (40) a șutat de la 22 de metri, dar Widell Zetterstroem a reținut, Olise nu a nimerit ținta (42), iar apoi golul i-a fost refuzat de portar (45).

Francezii au executat cornerul (45), Mbappe a fost lansat în careu de Dembele, a trecut ușor de Gyokeres și a marcat cu un șut la colțul lung, deschizând scorul.

Scandinavii s-au evidențiat ofensiv în prima repriză prin Isak (28), care a ratat reluarea din 7 metri la o minge trimisă în adâncime de Ayari, iar apoi la șutul-centrare al lui Elanga (36).

Viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor putea egala în finalul primei reprize (45+2), dar Gyokeres a ratat reluarea din 6 m la centrarea lui Elanga, după care Stroud a șutat peste poartă din mijlocul careului.

Les Bleus și-au dublat avantajul la scurt timp după pauză, prin Barcola (53), care a fost lansat în careu de Olise.

Kounde (59) a trimis la colțul scurt, dar portarul a apărat. Olise a încercat de mai multe ori să își treacă numele pe lista marcatorilor, dar portarul s-a opus (61, 71) sau a fost blocat de defensiva suedeză (65).

Olise a furnizat, în schimb, pasa de gol pentru a treia reușită a francezilor, semnată de Mbappe (74), cu un nou șut la colțul lung. Jucătorul lui Bayern a ajuns astfel să aibă cele mai multe assist-uri de la CM 2026, cinci, urmat de brazilianul Bruno Guimaraes (4).

Francezii au mai ratat prin Doue (81), Barcola (82) și Mateta (90+2), în vreme ce nordicii au trecu pe lângă golul de onoare prin Gyokeres (89), care nu l-a putut învinge pe Maignan cu un șut de la 15 metri. Și Svanberg (90+4) și-a încercat șansa, din unghi, dar Maignan a respins.

Starul Kylian Mbappe a ajuns la șase goluri marcate la CM 2026, fiind la egalitate cu Leo Messi în fruntea clasamentului marcatorilor, însă francezul are două assist-uri în plus.

Totodată, atacantul lui Real Madrid a ajuns la 18 goluri reușite în 18 partide în istoria Cupei Mondiale, la doar un gol de recordul deținut de Lionel Messi (19 goluri în 29 de jocuri). Podiumul este completat de germanul Miroslav Klose (16 goluri în 24 de meciuri).

Totodată, Mbappe, cu cele 18 aparții la Cupa Mondială, a ajuns pe locul al treilea în ierarhia all-time a jucătorilor francezi la turneele finale mondiale, după Hugo Lloris (20), Antoine Griezmann (19) și la egalitate cu Olivier Giroud și Raphael Varane.

Franța a ajuns la 149 de goluri marcate la Cupa Mondială, fiind devansată doar de Brazilia (246), Germania (243) și Argentina (160).

Franța - Suedia 3-0 (1-0)

Au marcat: Kylian Mbappe (45, 74), Bradley Barcola (53).

East Rutherford, New York/New Jersey Stadium: 80.663 spectatori

Cupa Mondială 2026 - șaisprezecimi de finală

Au evoluat echipele:

Franța: 16. Mike Maignan - 5. Jules Kounde (2. Malo Gusto, 75), 4. Dayot Upamecano, 17. William Saliba, 3. Lucas Digne (19. Theo Hernandez, 78) - 8. Aurelien Tchouameni, 14. Adrien Rabiot - 7. Ousmane Dembele (20. Desire Doue, 75), 11. Michael Olise (24. Rayan Cherki, 85), 12. Bradley Barcola - 10. Kylian Mbappe (căpitan; 22. Jean-Philippe Mateta, 85). Selecționer: Guy Stephan.

Rezerve neutilizate: 1. Brice Samba, 23. Robin Risser - 15. Ibrahima Konate, 21. Lucas Hernandez, 26. Maxence Lacroix, 6. Emmanuel Kone, 13. Ngolo Kante, 18. Warren Zaire-Emery, 25. Maghnes Akliouche, 9. Marcus Thuram.

Suedia: 1. Jacob Widell Zetterstroem - 2. Gustaf Lagerbielke, 3. Victor Lindeloef (căpitan), 5. Gabriel Gudmundsson - 8. Daniel Svensson (19. Mattias Svanberg, 82), 7. Lucas Bergvall (22. Besfort Zeneli, 65), 18. Yasin Ayari (10. Benjamin Nygren, 82), 24. Elliot Stroud (26. Taha Ali, 65) - 11. Anthony Elanga, 17. Viktor Gyokeres, 9. Alexander Isak (25. Gustaf Nilsson, 90). Selecționer: Graham Potter.

Rezerve neutilizate: 12. Viktor Johansson, 23. Kristoffer Nordfeldt - 6. Herman Johansson, 14. Hjalmar Ekdal, 15. Carl Starfelt, 20. Eric Smith, 21. Alexander Bernhardsson, 13. Ken Sema, 16. Jesper Karlstroem.

Arbitru: Danny Makkelie; arbitri asistenți: Hessel Steegstra, Jan de Vries (toți din Olanda); al patrulea oficial: Tori Penso (SUA); arbitru asistent de rezervă: Brooke Mayo (SUA)

Arbitru video: Dennis Johan Higler (Olanda); arbitri asistenți video: Bram van Driessche (Belgia), Tomasz Kwiatkowski (Polonia). (Agerpres)





