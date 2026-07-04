A câştigat totul în fotbal, dar a rămas impresionat de Insulele Capului Verde la CM2026. Thierry Henry, complimente uriaşe pentru fotbaliştii eliminaţi de Argentina

Capul Verde. Sursa: Agerpres

Capul Verde a părăsit Cupa Mondială din faza 16-imilor de finală. Argentina i-a eliminat, dar nu fără a se chinui. Scorul final a fost 3-2, după 120 de minute şi un autogol pe care cei din Capul Verde şi l-au înscris.

Thierry Henry a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbaliştilor Capului Verde după meciul cu Argentina.

"Vozinha a fost pur și simplu extraordinar. Intervenție după intervenție, și-a ținut echipa în viață și i-a oferit speranță. Apoi îi avem pe Deroy Duarte și Sydney Lopes, care au reușit să înscrie împotriva Argentinei pe cea mai mare scenă posibilă. Aceste momente vor rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului din Capul Verde.

Trebuie să-i acordăm tot meritul lui Vozinha. La 40 de ani, să ai o asemenea prestație împotriva Argentinei, pe cea mai mare scenă a fotbalului, este ceva extraordinar. Cei mai mulți portari la această vârstă încep să își piardă din ritm, însă el a jucat cu foamea și curajul unui debutant la echipa națională.

Rezultatul nu spune întotdeauna întreaga poveste, iar meciul din această seară este exemplul perfect. Da, Argentina s-a calificat mai departe, însă Capul Verde părăsește turneul după ce și-a câștigat respectul tuturor celor care i-au urmărit. Să împingi campioana mondială en titre în prelungiri este o realizare extraordinară, mai ales pentru o națiune pe care atât de mulți au subestimat-o înainte de începerea competiției.

Ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost doar rezultatul, ci curajul de care au dat dovadă din primul și până la ultimul fluier. Nu s-au lăsat intimidați nici de miza meciului, nici de adversarul din fața lor. Au jucat cu încredere, convingere și cu credința că pot produce una dintre marile surprize ale fotbalului.

Peste ani, oamenii își vor aminti că Argentina s-a calificat în turul următor, însă iubitorii fotbalului care au urmărit această partidă își vor aminti și de lupta incredibilă dusă de Capul Verde. Au ținut piept uneia dintre cele mai puternice echipe din lume timp de peste 120 de minute și au refuzat să cedeze măcar o clipă. Asta înseamnă caracter, inimă și o încredere uriașă în propriile forțe.

Poate că părăsesc această competiție, însă o fac cu o reputație complet schimbată. Au venit ca outsideri și pleacă fiind una dintre cele mai frumoase povești ale turneului. Au demonstrat că își au locul pe această scenă și au arătat lumii că Capul Verde este o națiune capabilă să se lupte de la egal la egal cu cele mai bune echipe ale lumii.

Fotbalul nu îi răsplătește întotdeauna pe cei care câștigă admirația tuturor, iar tocmai asta îl face atât de dureros uneori. Însă nicio înfrângere nu poate șterge ceea ce au realizat acești jucători. Și-au făcut țara mândră, au inspirat o nouă generație și și-au făcut un nume în lumea fotbalului într-un mod pe care nimeni nu îl va uita prea curând”, a mai spus Thierry Henry, după ce Capul Verde a părăsit turneul final.