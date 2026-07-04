CM 2026: Argentina, calificată cu mari emoții în optimi, după 3-2 cu Capul Verde

Sursa foto: www.fifa.com

Selecționata Argentinei s-a calificat cu mari emoții în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, cu o victorie cu scorul de 3-2 (1-0, 1-1), după prelungiri, în fața surprinzătoarei echipe a Capului Verde.

Echipa Albiceleste a condus de două ori, dar a fost egalată de fiecare dată de revelația acestei ediții a competiției, care a pus-o în dificultate pe tot parcursul acestui meci, în care sud-americanii și-au păstrat cumpătul și au reușit să înscrie și golul victoriei. Lionel Messi (29), Lisandro Martinez (93) și Diney Borges (111, autogol) au marcat pentru învingători, iar Deroy Duarte (59) și Sidny Lopes Cabral (103), pentru africani.

Argentina a controlat jocul de la început, însă a construit lent, previzibil, astfel că ocaziile de gol au apărut greu.

Messi a avut prima oportunitate, dar șutul său în diagonală din careu s-a dus puțin alături de poartă (15). Superstarul lui Inter Miami a beneficiat de o lovitură liberă de la 22 de metri (18), dar portarul Vozinha a reținut.

În min. 29, Messi a primit o pasă de excepție peste 30 de metri de la Lisandro Martinez, a făcut un stop perfect la 7 metri și a trimis sub transversală, deschizând scorul. Cu acest gol, Messi a ajuns la 7 goluri marcate la CM 2026, fiind golgheterul la zi al competiției, și la 20 de reușite în istoria Cupei Mondiale (în 30 de meciuri), ducând mai departe recordul care îi aparținea.

Sud-americanii au mai avut o ocazie în finalul primei reprize, dar bravul portar Vozinha (40 ani) s-a remarcat la șutul lui Fernandez de la 18 metri (45).

Rechinii albaștri au început cu mult curaj repriza secundă și au pus în dificultate defensiva argentiniană. Deroy Duarte (54) a șutat de la 20 de metri, dar Dibu Martinez a reținut. Cinci minute mai târziu, același Deroy Duarte (jucătorul bulgarilor de la Ludogoreț Razgrad) a primit o minge în careu de la Mendes și a marcat cu un șut din unghi, printre picioarele lui Lisandro Martinez (59).

Argentina a revenit în atac și Messi a ratat singur cu Vozinha (63), care s-a evidențiat din nou. Enzo Fernandez (67) a trimis acrobatic pe lângă poartă, iar apoi Vozinha apărat un nou șut al lui Messi (73), din lovitură liberă de la 18 metri.

Roberto Lopes (81) a respins salvator din fața porții centrarea lui Molina, iar apoi șutul lui Fernandez (87) a fost deviat peste poartă. Paredes și-a încercat șansa de la peste 25 de metri (90+2), dar Vozinha a fost la post, după care a avut o nouă intervenție salutată la o lovitură liberă de la 20 de metri executată de Messi (90+5), astfel că meciul a ajuns în prelungiri.



Echipa antrenată de Lionel Scaloni a preluat conducerea în debutul prelungirilor, Lisandro Martinez marcând cu un șut la colțul scurt după un corner executat de Messi.

Neverosimilul a prins contur și mai mult în min. 103, când Sidny Lopes Cabral a trecut de Mac Allister și a profitat de faptul că nu a fost blocat de Molina și a marcat un gol de senzație cu un șut cu efect la vinclu, fără speranțe pentru Dibu Martinez.

Messi s-a mai aflat încă o dată în prim plan (105+1), dar Vozinha a fost providențial la șutul din careu al căpitanului argentinian.

Messi a executat excelent un corner (111) și Romero a reluat cu capul, aducând Argentina în avantaj, însă FIFA a a considerat că este autogolul lui Diney Borges, care a deviat mingea.

Argentina a fost în corzi în ultimele minute ale prelungirilor, în care echipa din arhipelag a fost o nouă egalare. Emiliano Martinez a fost senzațional la șutul din lovitură liberă al lui Lopes Cabral (116), respingând de sub transversală, apoi a respins salvator și din fața lui Benchimol (119). La unul din ultimele atacuri ale capverdienilor, Lisandro Martinez a blocat șutul lui Helio Varela (120+1).

Echipa din Capul Verde nu a pierdut niciun joc în grupă (trei egaluri), iar în fața campioanei mondiale s-a înclinat după prelungiri, câștigând respectul fotbalului mondial.

Argentina va juca în optimile de finală cu Egiptul, meci care se va disputa pe 7 iulie, la Atlanta.

Argentina - Capul Verde 3-2 (1-0, 1-1), după prelungiri

Au marcat: Lionel Messi (29), Lisandro Martinez (93), Diney Borges (111, autogol), respectiv Deroy Duarte (59), Sidny Lopes Cabral (103).

Miami, Miami Stadium: 64.478 spectatori

Cupa Mondială 2026 - șaisprezecimi de finală

Argentina: 23. Emiliano Martinez - 26. Nahuel Molina (4. Gonzalo Montiel, 104), 13. Cristian Romero, 6. Lisandro Martinez, 25. Facundo Medina (3. Nicolas Tagliafico, 86) - 20. Alexis Mac Allister - 7. Rodrigo De Paul (5. Leandro Paredes, 84), 24. Enzo Fernandez - 10. Lionel Messi (căpitan), 22. Lautaro Martinez (9. Julian Alvarez, 63), 16. Thiago Almada (15. Nicolas Gonzalez, 63). Selecționer: Lionel Scaloni.

Rezerve neutilizate: 1. Juan Musso, 12. Geronimo Rulli - 2. Marcos Senesi, 19. Nicolas Otamendi, 8. Valentin Barco, 11. Giovani Lo Celso, 14. Exequiel Palacios, 17. Giuliano Simeone, 18. Nicolas Paz, 21. Jose Manuel Lopez.

Capul Verde: 1. Vozinha - 22. Steven Moreira, 4. Roberto Lopes, 3. Diney Borges, 13. Sidny Lopes Cabral - 6. Kevin Pina Lenini (9. Gilson Benchimol, 100) - 20. Ryan Mendes (căpitan; 17. Willy Semedo, 80), 15. Laros Duarte (10. Jamiro Monteiro, 67), 14. Deroy Duarte (16. Yannick Semedo, 100), 7. Jovane Cabral (26. Helio Varela, 80) - 21. Nuno Da Costa (19. Dailon Livramento, 67). Selecționer: Pedro Leitao Brito Bubista.

Rezerve neutilizate: 12. Marcio Rosa, 23. CJ Dos Santos - 2. Stopira, 5. Logan Costa, 24. Wagner Pina, 25. Kelvin Pires, 8. Joao Paulo, 11. Garry Rodrigues, 18. Telmo Arcanjo.

Arbitru: Drew Fischer; arbitri asistenți: Micheal Barwegen, Lyes Arfa (toți din Canada); al patrulea oficial: Katia Garcia (Mexic); arbitru asistent de rezervă: Sandra Ramirez (Mexic)

Arbitru video: Armando Villarreal (SUA); arbitri asistenți video: Ivan Bebek (Croația), Tatiana Guzman (Nicaragua)

Cartonașe galbene: Kevin Pina (68), Montiel (115). (Agerpres)



