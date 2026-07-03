Australia - Egipt, CM 2026. Învingătoarea va juca în optimi contra Argentinei lui Messi sau Capul Verde / Live score

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Australia și Egipt joacă, vineri seară, în 16-imile Cupei Mondiale 2026.

Australia și Egipt dispută, vineri seară, în 16-imile Cupei Mondiale 2026, un meci pentru un loc în optimile de finală. Câștigătoarea va juca împotriva Argentinei lui Messi sau Capul Verde.

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Australia egalează în minutul 55! Australia - Egipt, 1-1!

Australia - Egipt, rezultat la pauză în 16-imile CM 2026

Selecţionata Egiptului conduce formaţia Australiei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc vineri, pe Dallas Stadium, în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Egipt a deschis scorul, în minutul 13, prin Ashour, cu o lovitură de cap!

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???? - BOOM, WHAT A HEADER BY ASHOUR! pic.twitter.com/lKbSmjjZ0t — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 3, 2026

Australia a ajuns în faza 16-imilor de finală ale Cupei Mondiale 2026, după ce a terminat grupa D pe locul 2, cu 4 puncte, în spatele Statelor Unite ale Americii, cu 6 puncte. Australia a învins Turcia, scor 2-0, dar au pierdut cu SUA, 0-2, și au făcut egal cu Paraguay, 0-0.

Egipt a terminat tot pe locul 2, însă în Grupa G, cu 5 puncte acumulate. Africanii au făcut egal cu Belgia, 1-1, și cu Iran, 1-1, însă au învins-o pe Noua Zeelandă, 3-1.

Cele două naționale s-au întâlnit o singură până acum, în 2010, într-un meci amical, scor 3-0, pentru Egipt.

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Cupa Mondială 2026: Australia - Egipt, echipele de start

Echipele de start pentru partida dintre selecţionatele Australiei şi Egiptului, ce are loc vineri (21:00, ora României), pe Dallas Stadium, în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada:

Australia: 18. Patrick Beach - 3. Alessandro Circati, 19. Harry Souttar (căpitan), 25. Lucas Herrington - 16. Aziz Behich, 13. Aiden O'Neill, 22. Jackson Irvine, 5. Jordan Bos - 8. Connor Metcalfe, 20. Cristian Volpato - 17. Nestory Irankunda. Selecţioner: Tony Popovic.

Rezerve: 1. Mathew Ryan, 12. Paul Izzo - 2. Milos Degenek, 6. Jason Geria, 15. Kai Trewin, 21. Cameron Burgess, 14. Cameron Devlin, 24. Paul Okon-Engstler, 9. Mohamed Toure, 10. Ajdin Hrustic, 11. Awer Mabil, 23. Nishan Velupillay, 26. Tete Yengi.

Egipt: 23. Mostafa Shoubir - 3. Mohamed Hany, 5. Ramy Rabia, 2. Yasser Ibrahim, 15. Karim Hafez - 14. Hamdi Fathy, 19. Marawan Attia - 11. Mostafa Zico, 10. Mohamed Salah (căpitan), 8. Emam Ashour - 22. Omar Marmoush. Selecţioner: Hossam Hassan.

Rezerve: 1. Mohamed Elshenawy, 16. Mahdy Soliman, 26. Mohamed Alaa - 4. Hossam Abdelmaguid, 24. Tarek Alaa, 18. Nabil Donga, 21. Mahmoud Saber, 7. Trezeguet, 9. Hamza Abdelkarim, 12. Haissem Hassan, 20. Ibrahim Adel, 25. Zizo.

Arbitru: Gustavo Tejera; arbitri asistenţi: Carlos Barreiro, Nicolas Taran (toţi din Uruguay); al patrulea oficial: Sandro Schaerer (Elveţia); arbitru asistent de rezervă: Stephane De Almeida (Elveţia)

Arbitru video: Leodan Gonzalez (Uruguay); arbitri asistenţi video: Antonio Garcia (Uruguay), Bastian Dankert (Germania)