Alertă la granița României. Avioane de luptă NATO au decolat de urgență. Ce s-a întâmplat în aer

Avioane de luptă NATO au fost ridicate de la sol la granița româno-ungară, după ce un avion de pasageri nu a reușit să stabilească legătura cu controlorii de trafic aerian din România.

Avioane de luptă ungare ale NATO din cadrul zborurilor de serviciu şi de patrulare în alertă cu reacţie rapidă (Quick Reaction Alert, QRA - nr.) au fost ridicate de la sol la graniţa româno-ungară după ce un avion de pasageri înmatriculat în China nu a stabilit contactul cu controlorii de trafic aerian din România, a anunţat sâmbătă pe Facebook ministrul apărării ungar, Romulusz Ruszin-Szendi, informează MTI.

Avionul de pasageri nu a putut contacta controlorii de trafic din România

Avioanele QRA au fost ridicate de la sol la ora 13:42 după ce un Airbus A350 înmatriculat în China, care efectua o cursă din Hong Kong către Londra, nu a reuşit să stabilească contactul cu controlorii civili de trafic aerian din România în timp ce se afla încă în spaţiul aerian românesc, a explicat Ruszin-Szendi.

Avioanele ungare ale misiunii QRA au decolat la ora 13.51 şi au semnalizat vizual aeronava chineză în apropierea graniţei cu Ungaria, după care aeronava chineză a restabilit contactul cu controlorii de trafic aerian.

Avioanele NATO s-au întors ulterior la baza lor din Kecskemet, a mai declarat oficialul ungar.