Reducerile militare anunțate de SUA au fost compensate de Europa, spune un înalt oficial NATO

Militari NATO. Sursa foto: Agerpres

Europa a compensat majoritatea reducerilor operate de SUA în cadrul NATO, potrivit comandantului adjunct al alianței, John Stringer.

În contextul reducerilor semnificative anunțate de administrația Trump privind contribuția militară a SUA la NATO în eventualitatea unui război sau a unei crize în Europa, aliații europeni au compensat în mare parte aceste schimbări, a declarat John Stringer, comandantul adjunct suprem al Forțelor Aliate din Europa, potrivit scmp.

Stringer a făcut această declarație înaintea summitului NATO care va avea loc săptămâna viitoare la Ankara, unde aliații vor încerca să atenueze efectele recentelor anunțuri ale Statelor Unite, care indică o reorientare a priorităților strategice americane în afara continentului european.

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Stringer: Aliații europeni au compensat schimbările făcute de SUA

„Aliații europeni și-au intensificat în mod clar eforturile pentru a compensa ajustările efectuate de Statele Unite în ceea ce privește forțele sale din Europa”, a declarat Stringer, adăugând că acest lucru demonstrează existența „unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”.

Statele Unite au anunțat recent reduceri importante ale forțelor pe care le-ar trimite în Europa în cazul unui război sau al unei crize, ceea ce a determinat comandamentul militar al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord să solicite statelor europene să precizeze ce forțe pot pune la dispoziția alianței și care nu au fost încă angajate oficial.

Stringer, fost pilot de vânătoare în cadrul Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF), a declarat că, în domeniile în care Europa nu poate furniza capacități echivalente celor americane, aliații vor încerca să obțină același efect prin utilizarea altor mijloace militare.

Potrivit acestuia, redistribuirea responsabilităților între aliați este realizată „într-un mod rațional și proporțional, ghidat în totalitate de logica militară”. Aliații europeni sunt pregătiți pentru schimbarea priorităților și angajamentelor Statelor Unite, a adăugat el.

Necesitatea unei reechilibrări există de mai mulți ani, iar statele europene au făcut deja pași importanți în această direcție, a mai spus acesta.

Schimbări în NATO după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă

Retorica președintelui Donald Trump față de NATO după revenirea sa la Casa Albă a neliniștit aliații și a determinat statele europene să își regândească nivelul cheltuielilor pentru apărare.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a surprins pe aliați în luna iunie, la sediul NATO, anunțând o evaluare de șase luni a prezenței militare americane în Europa și spunând că ar putea urma și alte reduceri.

„În domeniul aerian și în cel maritim, europenii și-au intensificat eforturile și chiar au depășit nivelul necesar”, a declarat colonelul Martin L. O'Donnell, purtător de cuvânt al comandamentului militar al NATO.

Acesta a adăugat că, în anumite situații, aliații europeni dispun de echipamente similare sau chiar superioare celor din dotarea armatei americane, oferind drept exemplu un model de avion de luptă F-16 care urmează să fie livrat Bulgariei.

John Stringer a fost numit în acest an comandant adjunct al operațiunilor NATO din Europa, într-o perioadă în care alianța se confruntă atât cu războiul din Ucraina, desfășurat la granițele sale, cât și cu o politică externă americană din ce în ce mai izolaționistă.