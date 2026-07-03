Lituania cere NATO să amplaseze arme nucleare pe teritoriul său, pentru descurajarea Rusiei

NATO. Sursa Foto: FreePik

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a inițiat procesul de schimbare a Constituției, astfel încât să permită țării sale amplasarea de arme nucleare pentru descurajarea Rusiei.

Lituania, care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad, dorește să participe la descurajarea nucleară occidentală, relatează agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres.

”Este vorba despre obiectivul țării mele de a folosi toate oportunitățile de descurajare nucleară și dorim să fim parte integrală a acestei descurajări nucleare”, a spus Gitanas Nauseda la o conferință de presă la Berlin, alături de alți lideri baltici și de cancelarul german Friedrich Merz.

”Am propus în urmă cu câteva zile un amendament constituțional pentru a elimina restricția existentă asupra unei posibile desfășurări de arme nucleare în Lituania”, a precizat Nauseda.

Tot vineri, un grup de 50 de parlamentari lituanieni a confirmat că a înregistrat oficial un proiect de amendament constituțional în acest sens. Revizuirea Constituției Lituaniei necesită aprobarea în parlament de două ori cu o majoritate de două treimi (94 din 141 de membri), cu un interval de cel puțin trei luni între voturi.

Declarația președintelui Nauseda vine la scurt timp după ce Rusia a închis punctele feroviare ale frontierei cu celelalte două țări baltice, Estonia și Letonia. Acestea au confirmat vineri închiderea temporară de către Rusia a traficului feroviar, dar liderii celor trei țări baltice susțin că această măsură nu trebuie interpretată ca un posibil pas către o escaladare suplimentară a tensiunilor din regiune, ci mai degrabă ca un semn că presiunea europeană asupra economiei ruse funcționează.

Inițiativa Lituaniei vine la trei săptămâni după ce parlamentul Finlandei a votat ridicarea interdicției totale asupra desfășurării de arme nucleare pe teritoriul național.