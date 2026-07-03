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DCNews Stiri Internațional Primarul Mamdami le cere new-yorkezilor să seteze aerul condiționat la 78 de grade Farenheit

Primarul Mamdami le cere new-yorkezilor să seteze aerul condiționat la 78 de grade Farenheit

Autor: D.C.
Data publicării: 03 Iul 2026
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aer-conditionat

Prețul energiei electrice s-a dublat în New York și alte câteva state de pe Coasta de Est a SUA, din cauza valului de căldură care solicită intens aparatele de aer condiționat, iar consumul ridicat riscă să blocheze rețelele de distribuție.

Primarul marii metropole americane, Zohran Mamdani, le-a cerut new-yorkezilor să își seteze aparatele de aer la 78 de grade Fharenheit (25 de grade Celsius) și să nu folosească aparatele electrice, cum ar fi mașinile de spălat sau aspiratoarele, decât în timpul nopții sau dimineața devreme. De asemenea, Mamdani  le-a recomandat să evite deplasările în aer liber sau petrecerile ”pe acoperișul blocurilor”, în timpul zilei.

Nici dacă se întâmplă să se căsătorească la Madison Square Garden, să nu iasă pe stradă, a glumit Mamdami, făcând aluzie la evenimentul nr. 1 din acest week-end, petrecerea de nuntă a cântăreței Taylor Swift cu fotbalistul Travis Kelce, la care sunt așteptate peste 1000 de persoane.

Valul neobișnuit de căldură care afectează estul Statelor Unite a obligat trenurile să reducă viteza din cauza dilatării șinelor, în week-end-ul când americanii sărbătoresc Ziua Independenței, iar traficul feroviar este extrem de solicitat.

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