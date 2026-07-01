FOTO - Actorul Danny Glover, celebru pentru rolul din filmul "Armă mortală", diagnosticat cu Alzheimer

Actorul și producătorul american de film Danny Glover a dezvăluit în cadrul unui interviu oferit recent că a fost diagnosticat cu Alzheimer în 2022.

Actorul și producătorul american de film Danny Glover a dezvăluit în cadrul unui interviu oferit recent că a fost diagnosticat cu Alzheimer în 2022.

Cum l-a afectat boala Alzheimer pe Danny Glover

Potrivit declaraţiilor sale, această boală neurodegenerativă i-a afectat memoria și i-a încetinit vorbirea și mișcăriile. În vârstă de 79 de ani, Danny Glover este cunoscut pentru rolurile pe care le-a jucat în franciza "Armă mortală" (Lethal Weapon) şi "Culoarea purpurie" (The Color Purple). "Eu sunt sigur că, pe măsură ce boala avansează, lucrurile vor fi diferite și în continuă schimbare", a spus acesta în cadrul interviului, care a fost difuzat miercuri.

Danny Glover Reveals Alzheimer's Diagnosis: 'Things Are Going to Be Different and Changing' https://t.co/Tz4CPJemfI — Variety (@Variety) July 1, 2026

Actorul Danny Glover a mărturisit că a fost diagnosticat cu boala Alzheimer în timpul unei apariții la emisiunea "Today" de pe NBC, relatează The Hollywood Reporter. El a spus a spus că a primit pentru prima dată diagnosticul de boală neurodegenerativă progresivă în 2022, același an în care a primit un Oscar onorific. Interviul a fost difuzat miercuri, 1 iulie 2026.

"Pot trăi cu asta, într-un anumit sens", a declarat Glover despre lupta sa continuă cu maladia, care îi afectează capacitatea de a se mișca, de a vorbi și de a-și păstra amintirile.

Ulterior, acesta i-a mai dezvăluit fostului prezentator NBC News, Lester Holt, într-un interviu înregistrat: "Eu sunt sigur că, pe măsură ce boala avansează, lucrurile vor fi diferite și în continuă schimbare".

Ce este boala Alzheimer

Boala Alzheimer, cel mai frecvent tip de demență, este o afecțiune cerebrală progresivă care "începe cu o ușoară pierdere de memorie și poate duce la incapacitatea de a purta o conversație, de a desfășura activități cotidiene sau de a reacționa la mediul înconjurător", potrivit Centrului american pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC). Danny Glover a făcut unele declaraţii despre diagnosticul primit și pentru revista People, spunând că s-a împăcat cu situația, cu ajutorul familiei.

"Încă o am pe fiica mea, am prieteni. Vreau să doar să spun, viața ta continuă", a declarat actorul american. Totodată, el a mai adăugat: "Încă nu accept în mintea mea toate aspectele. Există momente pe care continui să ți le amintești care validează faptul că îți poți aminti lucruri. Și există momen te pe care nu le voi uita niciodată".

Fiica lui Danny Glover, Mandisa, a declarat pentru revista People că tatăl ei este "conștient uneori, iar alteori, nu" și a descris boala ca fiind o "schimbare în esența a ceea ce crezi că ești sau nu crezi că ești".

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