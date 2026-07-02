Nicușor Dan, admirație pentru Donald Trump într-un editorial pe un site american. „Pentru români, America nu a fost niciodată o putere îndepărtată”

Nicușor Dan, editorial pentru un site american cu ocazia aniversării a 250 de ani a SUA. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele Nicușor Dan a semnat un editorial pentru un site media american, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la proclamarea Declarației de Independență din 4 iulie 1776 a Statelor Unite ale Americii.

Nicușor Dan a subliniat importanța relației strategice dintre România și SUA, punând accent pe legăturile istorice, valorile comune și cooperarea în domeniile securității, energiei și tehnologiei.

„Pe măsură ce Statele Unite se apropie de aniversarea a 250 de ani de la fondare, merită să ne oprim pentru un moment de reflecție, nu doar în America, ci și dincolo de granițele sale, asupra a ceea ce a însemnat această țară pentru lume și asupra a ceea ce continuă să reprezinte prin forța durabilă a leadershipului american și a președintelui Donald J. Trump”, și-a început președintele Nicușor Dan articolul de opinie publicat de compania media americană Newsmax, cunoscută pentru orientarea sa conservatoare.

Nicușor Dan: Parteneriatul România-SUA trebuie consolidat, apărat și dus cu ambiție în viitor

Șeful statului a punctat, de asemenea, că parteneriatul dintre cele două țări trebuie consolidat și apreciază rolul de lider al SUA pe scena internațională, precum și contribuția președintelui Donald Trump.

„Acest moment aniversar nu este doar o celebrare a istoriei Statelor Unite, ci și o ocazie de a recunoaște legătura profundă și durabilă, întemeiată pe valori comune, sacrificiu și aliniere strategică, cu țări precum România, care susțin libertatea și oportunitățile. Pentru români, America nu a fost niciodată o putere îndepărtată, ci un aliat puternic, angajat în promovarea păcii și securității și în apărarea împotriva adversarilor noștri.

De aceea, parteneriatul dintre națiunile noastre merită mai mult decât o simplă expresie de recunoștință; el trebuie consolidat, apărat și dus cu ambiție în viitor, deoarece se bazează pe un fundament solid de respect, admirație și scop comun, care rămâne la fel de relevant și astăzi”, a mai scris Nicușor Dan.

România-SUA, cooperare în multiple domenii

„(...) istoria oferă cea mai solidă temelie. După cel de-al Doilea Război Mondial, românii au organizat una dintre cele mai îndelungate mișcări de rezistență armată împotriva comunismului din spatele Cortinei de Fier, prin luptătorii care au continuat să reziste în Munții Carpați până la începutul anilor 1960.

Statele Unite au încercat să îi sprijine, parașutând voluntari români și provizii pentru a susține lupta. Cei care s-au refugiat în munți se agățau de o singură speranță: că americanii vor veni și vor elibera România. Mulți au dus această speranță cu ei până la moarte, fiind uciși de comuniști, o credință care spune multe despre legătura dintre popoarele noastre.

Românii înțeleg în mod profund importanța libertății - individuale, politice și economice. Convergența cu valorile americane se extinde și asupra unor principii fundamentale ale societății: credința și familia, importanța unor granițe sigure și prioritatea democrației și libertății.

România rămâne un partener strategic angajat al Statelor Unite în momente care necesită atât hotărâre, cât și resurse.

Recent, România a făcut un pas important prin găzduirea unor capabilități militare americane, inclusiv a unei prezențe semnificative de aeronave de transport C-130, care în prezent o depășește pe cea din orice altă țară europeană. Forțele române au luptat alături de trupele americane în Irak și Afganistan, demonstrând angajamentul comun pentru securitatea globală. Acest angajament continuă prin creșterea cheltuielilor pentru apărare și achiziționarea unor sisteme militare americane avansate.

Parteneriatul se extinde și în domeniile care vor defini viitorul ambelor națiuni și al întregii regiuni. România joacă un rol central în dezvoltarea unui ecosistem strategic la Marea Neagră, care susține pacea, stabilitatea și securitatea în regiune. În acest scop, lucrăm activ la facilitarea unei prezențe americane consolidate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la dezvoltarea proiectelor comune din domeniul energiei nucleare la Cernavodă, la implementarea reactoarelor modulare mici împreună cu furnizori americani de tehnologie și la propunerea de înființare a unei gigafabrici de inteligență artificială în Dobrogea.

Alte inițiative includ modernizarea Portului Constanța pentru a deveni un centru regional și mai eficient, care este de așteptat să joace un rol esențial și în reconstrucția Ucrainei, dezvoltarea comună a lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, precum și avansarea Coridorului Vertical de Gaze și a proiectului Neptun Deep pentru reducerea dependenței Europei de gazul rusesc”, se mai arată în articolul semnat de Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „În România, sprijinul popular pentru leadershipul american, în special pentru președintele Trump, rămâne foarte ridicat”

Președintele a mai arătat în editorial că cele două state au un parteneriat puternic, bazat pe valori și interese comune, și că mulți români apreciază leadershipul american, în special pe președintele Donald Trump.

„Privite în ansamblu, aceste eforturi reprezintă mai mult decât cooperare; ele constituie o convergență amplă a priorităților de securitate, economie, tehnologie și energie. În acest context mai larg, o dimensiune adesea subestimată merită o atenție specială: leadershipul american se bucură de un respect profund în rândul poporului român.

În pofida diferențelor politice din interiorul Statelor Unite, instituția președinției americane continuă să aibă un ecou puternic la nivel global. În România, sprijinul popular pentru leadershipul american, în special pentru președintele Trump, rămâne foarte ridicat, reflectând atât afinitatea istorică, cât și o viziune comună asupra provocărilor și priorităților actuale.

Pe măsură ce America marchează 250 de ani de la fondare, românii vor celebra acest moment alături de prietenii și partenerii lor americani. Va fi un prilej de reflecție, recunoștință și reafirmare. Moștenirea Statelor Unite depășește cu mult granițele sale și este înscrisă în istoria și aspirațiile națiunilor care au privit către America ca spre o sursă de inspirație și speranță. La 4 iulie 2026, mulți români se vor opri pentru a transmite mulțumiri și urări de bine, recunoscând că nașterea Statelor Unite a pus în mișcare forțe care au schimbat lumea în bine.

La 250 de ani, povestea Americii continuă să se scrie, iar marile sale capitole sunt încă înainte. Din perspectiva României, o concluzie este clară: alianța dintre națiunile noastre este puternică, durabilă și destinată să se aprofundeze și mai mult în anii care urmează. Dumnezeu să binecuvânteze America la cea de-a 250-a aniversare!”, a mai spus președintele României.