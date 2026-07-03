Ucraina încearcă să stingă conflictul cu Polonia. Kievul vine cu un plan de criză

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Ucraina a înaintat vineri Poloniei un pachet de „măsuri anticriză” prin care încearcă să reducă tensiunile apărute în relațiile bilaterale, pe fondul disputelor privind interpretarea unor evenimente din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, informează AFP.

Relațiile dintre cele două state, considerate apropiate după declanșarea invaziei ruse din 2022, s-au deteriorat în ultimele săptămâni. Disputa a fost declanșată după ce președintele Volodimir Zelenski a decis ca o unitate militară ucraineană să poarte numele Armatei Insurecționale Ucrainene, cunoscută sub denumirea UPA.

În Polonia, această organizație este considerată responsabilă pentru uciderea a peste 100.000 de civili polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Totodată, o parte dintre membrii săi au luptat în unități SS și au participat la deportarea și exterminarea populației evreiești.

Kievul propune consultări diplomatice și întâlniri între istorici

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, s-a deplasat vineri la Varșovia, unde a avut o întrevedere cu omologul său polonez, Radoslaw Sikorski. După întâlnire, oficialul ucrainean a transmis că autoritățile de la Kiev sunt pregătite să găsească soluții pentru depășirea actualului blocaj.

„Am propus un set de măsuri anticriză. Acestea conţin iniţierea unor consultări între ministerele noastre de externe, organizarea unei reuniuni a istoricilor, precum şi recurgerea la lideri religioşi ai celor două naţiuni”, a explicat Sibiga într-o postare pe platforma X.

Șeful diplomației ucrainene a subliniat că dialogul dintre cele două țări trebuie să continue.

Kievul este pregătit „să găsească soluţii” şi să poarte un „dialog onest”, a afirmat Andrii Sibiga.

Ucraina spune că au existat progrese în ultimul an și jumătate

Ministrul ucrainean a susținut că, în ultimele 18 luni, cele două state au făcut pași importanți pentru rezolvarea unor subiecte istorice sensibile.

El a spus că s-au realizat „progrese semnificative” în ultimele 18 luni pentru „depăşirea unor probleme sensibile” între Varşovia şi Kiev, inclusiv cercetări privind gropile comune din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

La rândul său, Ministerul polonez de Externe a transmis că susține reducerea tensiunilor și dezvoltarea unui cadru stabil de dialog.

Instituția a pledat pentru o „dezescaladare a tensiunilor şi instituirea unor mecanisme durabile bazate pe o înţelegere reciprocă a Istoriei”.

Controversele privind eroii naționali continuă să afecteze relațiile dintre cele două state

Un alt motiv de dispută îl reprezintă intenția autorităților ucrainene de a crea un panteon dedicat „eroilor naționali”, în care ar urma să fie incluși și lideri naționaliști care au colaborat cu Germania nazistă.

Printre aceștia se numără Andrii Melnik, ale cărui rămășițe au fost repatriate în Ucraina și reînhumate cu onoruri în luna mai.

Ca reacție la aceste decizii, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat la sfârșitul lunii iunie că îi retrage președintelui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție a statului polonez, Ordinul Vulturul Alb.

În același timp, mai mulți oficiali polonezi au avertizat că procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană nu poate avansa fără o reconciliere privind memoria istorică dintre cele două țări, notează Agerpres.