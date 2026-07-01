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Maria Zaharova consideră „de neconceput“ reluarea dialogului între Rusia și NATO

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 01 Iul 2026
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Sursa foto Agerpres

Rusia spune că nu există perspective de normalizare a relaţiilor cu NATO.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat miercuri că, în prezent, nu există perspective de a relua dialogul cu NATO şi nici de a normaliza relaţiile cu această organizaţie, informează EFE.

"În aceste circumstanţe, să vorbeşti despre perspectivele de a relua dialogul şi de a normaliza relaţiile este pur şi simplu de neconceput", a afirmat Zaharova într-o conferinţă de presă.

Cu câteva zile înaintea summitului Alianţei Atlantice de la Ankara, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a subliniat că Moscova nu are "planuri agresive" în privinţa NATO.

"Preşedintele rus Vladimir Putin şi ministrul de externe Serghei Lavrov au subliniat în mod repetat că Rusia nu are planuri agresive împotriva membrilor NATO sau ai Uniunii Europene", a spus el.

În acelaşi timp, a acuzat Zaharova, NATO "continuă să avanseze spre o escaladare mai mare".

În opinia sa, Occidentul trebuie să "îşi reconsidere abordările ostile" faţă de Rusia.

"Fără toate acestea nu se poate vorbi în mod serios despre normalizarea relaţiilor cu alianţa", a concluzionat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

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