Ambasada Rusiei din Stockholm, ținta unui atac cu drone

Machetă de dronă cu vopsea roșie, aruncată în Ambasada Rusiei din Suedia. Sursa foto: X

Ambasada Rusiei din Stockholm susține că a fost vizată de un atac cu drone, în urma căruia asupra sediului au fost aruncate vopsea roșie și o replică a unui dispozitiv exploziv improvizat.

Ambasada Rusiei de la Stockholm a anunţat joi că a fost ţinta unui atac cu drone în cursul nopţii, în timpul căruia o replică a unui dispozitiv exploziv improvizat şi vopsea roşie au fost aruncate asupra sediului său din capitala Suediei, relatează AFP.

Poliţia din Stockholm a declarat că investighează acte de „vandalism la o ambasadă” din capitală, fără a confirma ce misiune diplomatică a fost vizată.

„Ancheta este confidenţială", a declarat Daniel Wikdahl, un purtător de cuvânt al poliţiei din Stockholm.

Ambasada Rusiei acuză o tentativă de intimidare

Ambasada Rusiei a postat pe pagina sa de Facebook fotografii cu drone aflate pe jos. Una părea să fie echipată cu un obiect ataşat şi conectat la mai multe fire, în timp ce cealaltă era acoperită cu vopsea roşie. O a treia fotografie arăta un recipient cu vopsea roşie.

„Nu este doar o provocare, ci o încercare clară de a intimida personalul misiunii ruse”, a scris ambasada.

Misiunea diplomatică a adăugat că autorităţile suedeze investighează peste zece incidente similare produse la ambasadă, însă acestea „nu au dat niciun rezultat în ultimii doi ani”.

Wikdahl a declarat că poliţia anchetează în legătură cu incidente survenite la ambasade, dar nu a identificat misiunile ţărilor în cauză.

El a indicat că poliţia suedeză a înfiinţat recent o nouă unitate pentru a investiga incidentele de la ambasade, despre care a spus că au devenit „mai frecvente" şi mai „complex de investigat”.

Potrivit presei suedeze, drone au aruncat vopsea roşie asupra ambasadei Rusiei în septembrie 2025 şi noiembrie 2024, precum şi asupra reprezentanţei sale comerciale în iulie 2025, notează Agerpres.

Incidentul vine la câteva ore de la un atac masiv al Rusiei în Ucraina, în noaptea de miercuri spre joi, în urma căruia au murit cel puțin 9 persoane.