În loc să caute supraviețuitori, au fost prinși că furau bani. Patru polițiști au stârnit revoltă în Venezuela / video

În loc să caute supraviețuitori, au fost prinși că furau bani. Patru polițiști au stârnit revoltă în Venezuela / foto: colaj capturi video Facebook

Într-o tragedie în care fiecare minut poate însemna salvarea unei vieți, unii au ales să caute supraviețuitori, iar alții, potrivit autorităților, au căutat bani. Patru polițiști din Venezuela au fost arestați și riscă să fie concediați după ce au fost acuzați că au sustras bani din ruinele unei clădiri prăbușite în urma cutremurelor devastatoare care au lovit țara săptămâna trecută. Imaginile surprinse de martori și distribuite pe rețelele sociale au stârnit indignare, iar cazul a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din Venezuela.

Cutremurele din Venezuela produse pe 24 iunie au provocat una dintre cele mai grave catastrofe naturale din istoria recentă a Americii Latine. Aproape 2.000 de oameni și au pierdut viața, peste 10.000 au fost răniți, iar mii de persoane sunt în continuare date dispărute. Echipe de salvare locale și internaționale continuă operațiunile de căutare în condiții extrem de dificile.

Scenele care au circulat pe internet arată localnici furioși care încearcă să îi oprească pe agenții din cadrul Corpului de Investigații Științifice, Penale și Criminalistice, cunoscut drept CICPC, relatează The Guardian. Potrivit imaginilor, polițiștii încercau să scoată un seif plin cu dolari dintr-o clădire distrusă din statul La Guaira, zona cea mai afectată de seisme.

În urma scandalului, instituția a anunțat că cei patru agenți au fost arestați, suspendați din funcții și că au fost demarate procedurile pentru concedierea lor.

„În urma evenimentelor recente din zonele afectate de cutremurele din statul La Guaira, s-a confirmat că un grup de agenți, abătându-se de la îndatoririle lor și profitând de operațiunile de salvare și de ajutor umanitar, a acționat în mod necorespunzător prin însușirea unor bunuri de valoare găsite printre dărâmături.

Acest comportament individual, condamnabil și contrar valorilor fundamentale ale instituției noastre, afectează în mod direct prestigiul și respectul public de care se bucură instituția”, transmit autoritățile.

Speranțele se sting pentru alți supraviețuitori

La câteva zile după cutremure, un băiat în vârstă de trei ani a fost scos în viață dintre ruinele unei clădiri din La Guaira. Descoperirea a readus speranța salvatorilor, însă șansele de a mai găsi supraviețuitori scad de la o oră la alta.

În paralel, nemulțumirea populației față de ritmul intervenției autorităților continuă să crească. Numeroși voluntari spun că operațiunile sunt susținute în principal de cetățeni obișnuiți, înarmați cu lopeți, frânghii și propriile mâini.

Sute de voluntari continuă să ajungă zilnic în La Guaira pentru a participa la căutările.

„Vrem să facem tot ce putem pentru a ajuta”, a declarat Fabiano Nadales, în vârstă de 35 de ani, voluntar venit din orașul Valencia. Acesta spune că încă mai crede în miracole. „Miracolele există. Unii oameni pot supraviețui și zece zile”.

Estefania Callejas, studentă la Medicină, face parte din aceeași echipă de voluntari. „Este foarte greu, dar încercăm pur și simplu să ajutăm”.

Mai mulți voluntari susțin că cea mai mare parte a intervenției este realizată de cetățeni și de echipe internaționale.

„Îi vezi pe pompieri și pe membrii echipei mexicane Los Topos. Dar statul, în sine, aproape că nu îl vezi”, a declarat profesorul Alexander Delgado pentru Reuters.

Acesta spune că echipa sa este de cinci zile printre dărâmături și ascultă orice zgomot care ar putea indica prezența unor persoane încă în viață.

Situația din adăposturile temporare rămâne critică.

„Se distribuie alimente aici, dar uneori oamenii aproape că se omoară între ei pentru mâncare. Este ca o luptă între cocoși”, a declarat Daniela Armas pentru Agence France Presse.

Analize preliminare realizate pe baza imaginilor din satelit arată că peste 58.000 de clădiri ar putea fi avariate sau complet distruse, un bilanț mult mai grav decât estimările oficiale anunțate inițial. În timp ce echipele de salvare continuă să caute oameni printre ruine, cazul celor patru polițiști a devenit simbolul unei revolte tot mai mari. Pentru mulți venezueleni, imaginile cu agenți acuzați că ar fi căutat bani în loc să ajute victimele spun o poveste care depășește cu mult faptele unui singur dosar penal.

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