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Regatul Unit vrea să  înăsprească solicitările de azil. Ce trebuie să facă solicitanții

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 30 Iun 2026
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Sursa foto: Agerpres

Solicitanții de azil în Regatul Unit ar putea fi obligați să plătească statului în jur de 10.000 de lire sterline fiecare pentru cazare și susținerea nevoilor de trai de bază înainte de a deveni eligibili.

Imigrația este una dintre chestiunile cele mai dezbătute în politica britanică.

Partidul Laburist, aflat la conducerea guvernului, și-a amplificat eforturile de a stopa imigranții ce sosesc atât legal, cât și ilegal, el încercând astfel să contracareze ascensiunea partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, care a promis să deporteze până la 600.000 de solicitanți de azil.

Ministrul de interne Shabana Mahmood a spus că cele mai recente reforme sunt menite să reducă povara suportată de contribuabilii britanici.

A primi sprijin pentru azil este un drept, dar este și o responsabilitate. De îndată ce oamenii pot contribui și răsplăti generozitatea britanicilor, ne așteptăm să facă acest lucru, a adăugat Mahmood.

Noile reguli propuse nu se vor aplica retroactiv, iar copiii vor fi exceptați.

Ministerul de Interne britanic estimează că găzduirea solicitanților de azil costă în medie 23,25 lire sterline pe persoană în locuințe provizorii și 144 de lire sterline pe persoană la hoteluri, plus o plată săptămânală pentru subzistență. În total, costurile anuale pentru cazarea și sprijinirea solicitanților de azil sunt estimate la 4 miliarde de lire sterline, potrivit Agerpres.

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