Vaticanul acuză UE că aplică un dublu standard în privința războaielor

Papa Leon / FOTO: Agerpres

Vaticanul a acuzat Uniunea Europeană că aplică un dublu standard în raport cu războaiele și dreptul internațional.

Vaticanul a lansat critici dure la adresa Uniunii Europene în cadrul unei conferințe desfășurate cu ușile închise, dedicată conflictelor armate și convocată de papa Leon al XIV-lea. În deschiderea reuniunii, cardinalul Víctor Manuel Fernández, prefect al Dicasterului pentru Doctrina Credinței, a susținut că statele occidentale aplică, "din păcate", dreptul internațional în mod selectiv, sancționând anumite invazii militare, în timp ce reacționează diferit în cazul altora.

Întâlnirea extraordinară, la care participă cardinali din întreaga lume, a fost convocată pentru a analiza ceea ce Suveranul Pontif descrie drept o „cultură globală a puterii”, pe care o consideră responsabilă pentru amplificarea conflictelor contemporane. Totodată, participanții discută despre modul în care Biserica Catolică ar trebui să răspundă acestor provocări și despre necesitatea reevaluării doctrinei tradiționale a războiului just, pe care papa Leon al XIV-lea consideră că aceasta a fost invocată prea frecvent pentru a legitima intervențiile militare.

Poziția papei a generat deja tensiuni cu vicepreședintele american JD Vance, care a contestat interpretarea acestuia asupra învățăturii catolice, după ce Leon al XIV-lea a pus sub semnul întrebării dacă atacurile efectuate de Statele Unite și Israel asupra Iranului pot fi încadrate în criteriile unui război just.

"Nu procedează la fel în cazul altor invazii"

În intervenția sa de vineri, cardinalul Fernández a afirmat că tot mai multe guverne renunță la aplicarea uniformă a principiilor morale și juridice, preferând să le interpreteze în funcție de interesele politice.

„Dacă o țară este considerată adversar, este condamnată ca fiind nedemocratică și este sancționată în diverse moduri. În schimb, dacă este un aliat, lipsa libertății de exprimare, a respectării drepturilor omului sau a democrației este trecută cu vederea”, a declarat acesta.

Referindu-se în mod direct la Uniunea Europeană, cardinalul a acuzat blocul comunitar de lipsă de consecvență în politica externă.

„Uniunea Europeană impune sancțiuni economice unei țări și trimite ajutor financiar și arme alteia, însă nu procedează la fel în cazul altor invazii, chiar mai grave și cu consecințe și mai brutale asupra unor populații întregi”, a afirmat cardinalul.

Acesta a susținut că astfel de diferențe de abordare demonstrează că deciziile sunt influențate în principal de interese geopolitice și economice.

„Aceste contradicții arată că, în practică, preocupările se reduc la interesele politice și economice ale diferitelor regiuni ale lumii”, a spus Fernández. „Nu mai există un cadru real și stabil al adevărului și al valorilor.”

Concluziile preliminare ale reuniunii

Cardinalul a criticat și modul în care statele interpretează conceptul de legitimă apărare, afirmând că acesta a fost extins excesiv pentru a justifica intervenții militare. El a indicat Rusia, Statele Unite și alte mari puteri drept exemple de state care invocă argumentul autoapărării pentru a susține acțiuni militare, de la războiul din Ucraina până la conflictele din Orientul Mijlociu.

În opinia sa, inclusiv doctrina catolică referitoare la războiul just este utilizată uneori pentru a oferi legitimitate unor conflicte armate.

„În loc să oprească războaiele, ea ajunge să le justifice”, a afirmat acesta.

Pentru a evita astfel de situații, Fernández a pledat pentru interpretarea dreptului la legitimă apărare „în sensul cel mai strict”, respingând justificarea războaielor preventive, invocată tot mai des de guverne pentru declanșarea unor operațiuni militare. O asemenea abordare riscă să accentueze divergențele dintre papa Leon al XIV-lea și JD Vance, care susține o interpretare mai permisivă a doctrinei catolice privind războiul just.

Concluziile preliminare ale reuniunii sugerează că opiniile cardinalului sunt împărtășite de un număr important dintre participanți. În sinteza publicată după discuții, Vaticanul a precizat că „mulți” dintre cardinalii reuniți în grupurile de lucru consideră necesară depășirea doctrinei tradiționale a războiului just.

În discursul susținut sâmbătă la încheierea reuniunii, papa Leon al XIV-lea a transmis că dezbaterea pe această temă va continua. El a salutat recomandările formulate de cardinali privind reanalizarea doctrinei Bisericii referitoare la legitimă apărare „în lumina schimbărilor profunde survenite în natura conflictelor contemporane”, promițând că va aborda această temă „cu rigoarea teologică și pastorală necesară”, conform POLITICO.

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