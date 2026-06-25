Papa Leon al XIV-lea trimite 100.000 € ajutor de urgență pentru Venezuela lovită de cutremure

Papa Leon. FOTO: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea a trimis un ajutor financiar de urgență în valoare de 100.000 de euro pentru Venezuela, afectată de două cutremure puternice soldate cu victime și distrugeri semnificative.

Papa Leon al XIV-lea a trimis un ajutor financiar iniţial de urgenţă în valoare de 100.000 de euro în Venezuela, ţară lovită de două seisme puternice, a anunţat joi Vaticanul, transmite AFP.

Această sumă, eliberată de Dicasterul pentru Servicii de Caritate, departamentul Sfântului Scaun responsabil pentru operele caritabile ale Papei şi ajutorul acordat populaţiilor aflate în nevoie, constituie "o contribuţie iniţială" destinată sprijinirii eforturilor de ajutorare, a anunţat Vatican News, site-ul oficial de ştiri al Vaticanului, conform Agerpres.

Venezuela a fost lovită în noaptea de miercuri spre joi de două cutremure puternice

Venezuela a fost lovită în noaptea de miercuri spre joi de două cutremure puternice, cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5 pe scara Richter, care au provocat cel puţin 164 de morţi, conform unui bilanţ încă provizoriu.

Dincolo de Biserica Catolică, numeroase ţări, inclusiv Statele Unite, Iran, Cuba şi Uniunea Europeană, au oferit asistenţă ţării, deja slăbită de o criză economică şi socială severă, aminteşte AFP.

În Caracas, fotoreporteri ai AFP au văzut echipele de salvare organizându-se în jurul clădirilor prăbuşite. Oameni scoşi de sub dărâmături au fost fixaţi pe tărgi, în timp ce alţii au fost transportaţi spre ambulanţe.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunțat joi că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 700 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5 care au zguduit zona caraibiană a țării, provocând pagube materiale care nu au fost deocamdată cuantificate, transmite agenția EFE.

'În acest moment, avem rapoarte privind 32 de decese, fără a lua încă în calcul cifrele pe care le-ar putea furniza statul La Guaira, și peste 700 de răniți care au fost aduși la urgențe, atât la spitalele publice, cât și la centrele medicale private', a declarat șefa statului într-o transmisiune a postului de televiziune de stat Venezolana de Television (VTV).

Statele Unite „sunt pregătite şi dispuse” să vină în ajutorul Venezuelei, lovită de cutremure devastatoare, a afirmat preşedintele american Donald Trump.

"Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor venezuelean sunt amândouă de o amploare considerabilă şi au provocat un număr îngrozitor de victime", a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social.

"Statele Unite sunt pregătite, dispuse şi capabile să ofere ajutor!", a continuat el, adăugând: "Vom fi alături de noii şi minunaţii noştri prieteni".

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