Mesaje contradictorii SUA-Iran: Trump anunță negocieri, în timp ce Teheranul neagă

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Statele Unite și Iranul transmit mesaje contradictorii privind posibile negocieri, după atacurile din weekend.

Statele Unite și Iranul transmit mesaje contradictorii cu privire la posibile negocieri desfășurate în Qatar, în contextul unei escaladări recente a tensiunilor militare din Orientul Mijlociu.

Potrivit a doi oficiali americani citați de CNN, președintele Donald Trump a declarat că discuțiile cu Iranul au loc astăzi în Doha, iar emisarul său special, Steve Witkoff, se deplasează către capitala Qatarului. La reuniuni ar urma să participe și Jared Kushner, ginerele lui Trump, în cadrul unor consultări la nivel înalt și discuții tehnice paralele, a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

În paralel, partea iraniană neagă existența unor negocieri programate în zilele următoare. Purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmaeil Baghaei, a declarat că nu sunt stabilite discuții cu SUA la niciun nivel, deși o delegație de experți iranieni este așteptată la Doha în cursul săptămânii. Acesta a subliniat că Iranul și Statele Unite nu au ajuns încă la etapa negocierii unui acord final.

Ce se întâmplă cu acordul după atacurile reciproce?

Iran

Baghaei a explicat că, potrivit clauzei 13 din memorandumul dintre SUA și Iran, discuțiile privind un acord final pot începe doar după implementarea mai multor clauze, inclusiv cele referitoare la vânzările de petrol și la activele înghețate. El a menționat că Washingtonul a emis autorizații privind unele aspecte ale acestor prevederi, iar Teheranul urmărește aplicarea lor.

În acest context, președintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că Iranul își va respecta angajamentele dacă și SUA procedează la fel, avertizând totodată că Teheranul va „răspunde ferm amenințărilor”. Acesta a mai declarat că jumătate din cele 12 miliarde de dolari în active iraniene înghețate din Qatar ar urma să fie returnate, informație asupra căreia Washingtonul a transmis poziții contradictorii.

Mesajele divergente apar pe fondul unei perioade tensionate, marcată de schimburi de atacuri între SUA și Iran și de o retorică tot mai dură, care a amplificat incertitudinea privind respectarea termenelor pentru un posibil acord.

Israel

Tensiunile se extind și la nivel regional. În Israel, ministrul apărării Israel Katz a afirmat că Statele Unite ar fi insistat ca negocierile privind conflictele din Liban și Iran să fie tratate împreună în cadrul discuțiilor de armistițiu, în timp ce Israelul ar fi preferat abordări separate. Oficialul a mai spus că SUA susțin prezența israeliană în Liban până la dezarmarea Hezbollah.

Liban

În Liban, președintele parlamentului Nabih Berri a criticat acordul mediat de SUA între Israel și Liban, susținând că „nu va fi pus în aplicare”, în timp ce confruntările dintre Hezbollah și forțele israeliene au continuat în sudul țării.

Strâmtoarea Ormuz

În Strâmtoarea Ormuz, autoritățile iraniene au respins afirmațiile privind implicarea altor state în operațiuni de deminare, susținând că această activitate va fi realizată exclusiv de Iran. În același timp, peste 24 de nave comerciale au tranzitat zona în ultimele 24 de ore, potrivit datelor MarineTraffic, un nivel redus comparativ cu perioada de dinaintea conflictului, conform CNN.

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