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România, pe locul 5 în Europa la consumul de apă pe perioada verii. Cipru, aproape de secetă

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 29 Iun 2026
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Vezi galeria foto Apă potabilă la robinet. Sursa foto: Agerpres
Apă potabilă la robinet. Sursa foto: Agerpres

România este a cincea ţară în ceea ce priveşte rata consumului de apă dulce pe perioada verii în Europa. Cipru, liderul absolut, este aproape de secetă în această perioadă,

Conform unui grafic realizat de Agenţia Europeană de Mediu în 2023, România consumă în perioada verii 33,9% din rezerva de apă dulce a ţării. Pe primul loc în clasament este Cipru, ţară în care se consumă vara 92,1% din rezerva de apă dulce, o cantitate alarmantă care creşte riscul de secetă. 

Pe locul al doilea la nivel european este Malta, cu un procent de 66,7% consumat, în timp ce top 3 este completat de Grecia, cu 37,4%. Deasupra României în clasament se află şi Turcia, cu un consum de 36,7%. 

România, pe locul 5 în Europa la consumul de apă pe perioada verii. Cipru, aproape de secetă

Aşa cum se vede şi în grafic, sub România se află ţări precum Italia, Spania, Portugalia, Danemarca, Albania, Franţa, Belgia sau Germania. 

De altfel, Germania şi Ţările de Jos sunt statele unde consumul rezervei de apă dulce este cel mai redus din Europa. 

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