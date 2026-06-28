China și Rusia, patrulare aeriană comună în Asia-Pacific, pe fondul creșterii tensiunilor regionale. Reacție din partea Japoniei și Coreei de Sud

China. Sursă foto: https://www.pexels.com/, @Nothing Ahead

China și Rusia au efectuat o patrulare aeriană comună deasupra Mării Japoniei, Mării Chinei de Est și vestului Oceanului Pacific.

Forţele armate ale Chinei şi Rusiei au efectuat sâmbătă o patrulare aeriană deasupra Mării Japoniei, Mării Chinei de Est şi Oceanului Pacific de Vest, au raportat duminică mass-media de stat chineze, citând Ministerul Apărării de la Beijing, transmite duminică EFE, potrivit Agerpres.

Cele două ţări au desfăşurat aceste manevre cu scopul de a "demonstra hotărârea şi capacitatea ambelor forţe de a păstra pacea şi stabilitatea regională", conform scurtului comunicat de presă dat publicităţii, care menţionează că aceasta a fost a 11-a patrulare de acest tip realizată împreună.

Un videoclip difuzat de Ministerul chinez al Apărării arată că la operaţiune au participat mai multe tipuri de aeronave, printre care avionul de vânătoare J-10C, avionul de atac Su-30MKK, avionul cisternă YY-20, avionul de avertizare timpurie şi control KJ-500A, bombardierul H-6K şi bombardiere ruseşti Tu-95.

Ca reacţie la aceste exerciţii, despre care nu au fost oferite detalii concrete, Coreea de Sud şi Japonia au răspuns prin desfăşurarea propriilor avioane de vânătoare.

Tokio şi Seul au spus că avioanele nu le-au încălcat spaţiile aeriene, iar executivul nipon a transmis profunda sa îngrijorare atât către Beijing, cât şi către Moscova prin Ministerul de Externe, potrivit agenţiei taiwaneze CNA.

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Tensiuni în creștere în Asia

Tensiunile în jurul acestor zone s-au intensificat în ultimele luni, odată cu creşterea activităţilor militare şi a celor ale pazei de coastă chineze, dar şi cu o coordonare sporită în materie de securitate între Japonia, Filipine şi Statele Unite.

În urmă cu trei săptămâni, guvernul chinez a lansat o "operaţiune specială de control al traficului maritim" în apele situate la est de Taiwan ca răspuns la anunţul făcut de Tokio şi Manila de a începe negocieri pentru delimitarea zonelor lor economice exclusive şi a platourilor continentale în acea regiune.

China are un conflict teritorial cu Japonia în Marea Chinei de Est pentru insulele Diaoyu (Senkaku), pe lângă faptul că revendică aproape în întregime Marea Chinei de Sud, prin care trece aproape o treime din comerţul maritim mondial şi unde are dispute cu mai multe ţări din Asia de Sud-Est.

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