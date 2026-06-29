UE caută dialog cu China, pentru a preveni războiul comercial

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto: Agerpres

Uniunea Europeană și China au convenit luni să înființeze un nou mecanism de consultare la nivel înalt pentru a gestiona tensiunile comerciale în creștere și a aborda deficitul comercial tot mai mare al blocului comunitar cu Beijingul.

Comisarul pentru Comerț, Maroš Šefčovič, a declarat, după întâlnirea cu ministrul Comerțului, Wang Wentao, la Bruxelles, că UE și China lansează un Mecanism de Consultare Comercială și de Investiții pentru a aborda dezechilibrele economice despre care Bruxelles-ul spune că afectează industria europeană, scrie Politico.

Šefčovič a adăugat că va vizita China în octombrie, când speră să prezinte „primele rezultate tangibile”.

Cele două părți au emis o declarație comună pe această temă, prima de acest fel din 2019, deși Šefčovič a făcut declarații de unul singur, după discuția bilaterală. Discuțiile urmau să continue luni seară, înainte ca Wang să călătorească în Marea Britanie.

Platforma va fi împărțită în patru categorii principale: echilibrarea comerțului și a investițiilor, controlul exporturilor, drepturile de proprietate intelectuală și reforma Organizației Mondiale a Comerțului.

Un grup de lucru dedicat primei teme va fi lansat imediat și va înființa un mecanism comun pentru monitorizarea fluxurilor comerciale. Potrivit comisarului, ideea este de a partaja un set de date asupra căruia ambele părți să poată conveni. Odată ce acest set va fi stabilit, în cazul în care vor exista creșteri destabilizatoare ale importurilor, cele două părți s-ar putea întâlni la nivel politic pentru a discuta posibile acțiuni.

Liderii UE au semnalat la un summit de la începutul acestei luni că se așteaptă la „acțiuni rapide”, a spus Šefčovič.

„Ceea ce ar fi foarte important pentru noi este să vedem direcția de mers, cum dorim să abordăm problema deficitului comercial”, a adăugat el, referindu-se la deficitul comercial de 1 miliard de euro pe zi al UE cu China, pe care l-a numit anterior nesustenabil.

O foaie de parcurs cu rezultatele așteptate este așteptată în următoarele zile, a spus comisarul UE, în timp ce o primă evaluare a progreselor este așteptată în septembrie.

De asemenea, el a salutat asigurarea lui Wang că actualele controale ale exporturilor de pământuri rare și magneți permanenți ale Chinei nu vor perturba lanțurile de aprovizionare ale UE. China, care domină aprovizionarea globală cu elemente din pământuri rare, a limitat pentru scurt timp exporturile toamna trecută într-o dispută tarifară cu Statele Unite.