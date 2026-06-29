Emmanuel Macron apare, din nou, cu un accesoriu care a stârnit controverse, la întâlnirea cu sultanul Omanului / video

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Emmanuel Macron, președintele Franței, l-a primit, luni, la Palatul Elysee, pe sultanul Omanului, Haitham bin Tariq.

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, au pledat luni pentru o "navigaţie liberă, fără condiţii şi nici restricţii" în Strâmtoarea Ormuz şi au convenit să lucreze împreună la aceasta prin "operaţiuni de deminare comune", potrivit unei declaraţii franco-omaneze publicate luni în finalul întâlnirii lor la Palatul Elysee, relatează AFP.

"Cei doi şefi de stat au subliniat importanţa redeschiderii Strâmtorii Ormuz şi au reafirmat ataşamentul lor faţă de o navigaţie liberă, fără condiţii şi nici restricţii, în special dreptul la tranzit conform dreptului mării", subliniază declaraţia.

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Ei au "convenit să colaboreze cu toate părţile interesate cu scopul de a lucra în favoarea libertăţii de navigaţie în viitor şi de a conduce operaţiuni de deminare comune", se afirmă în document.

Prima vizită de stat în Franţa a sultanului Omanului, Haitham bin Tariq, a cărui ţară este riverană Strâmtorii Ormuz, s-a soldat printr-o serie de contracte pentru grupuri franceze, marcând voinţa celor două ţări de a-şi întări cooperarea după încheierea ostilităţilor în regiune.

La întâlnirea cu sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, Emmanuel Macron a purtat din nou celebri săi ochelari cu lentile albastre, care l-au consacrat la Summitul de la Davos, dar care au și stârnit controverse. O remarcă privitoare la ochelari președintelui francez a făcut și Donald Trump.