Plafonarea preţurilor alimentare eliminată în Grecia, în ciuda inflaţiei

Magazin - Foto: Freepik

Guvernul Greciei a anunţat luni că va pune capăt o măsură adoptată după declanşarea războiului în Orientul Mijlociu pentru a limita creşterile de preţuri la produsele din supermarketuri pe fondul inflaţiei în urcare.

Guvernul Greciei a transmis că nu va prelungi o măsură adoptată după declanşarea războiului în Orientul Mijlociu, astel încât să se limiteze creşterile de preţuri la produsele din supermarketuri, în contextul inflaţiei în urcare, transmite AFP.

Ministrul dezvoltării, Takis Theodorikakos, a dat asigurări că producătorii şi lanţurile de supermagazine au promis, în schimb, că vor menţine preţurile neschimbate la numeroase produse de bază pe toată perioada estivală.

Prețurile a 2.000 de produse de bază vor rămâne neschimbate toată vara, susține Mitsotakis

Preţurile a aproximativ 2.000 de referinţe de produse 'se vor menţine stabile' în următoarele două luni de vară, a spus el după o şedinţă condusă de prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.

Pe data de 11 martie 2026, Grecia a anunţat plafonarea pentru trei luni a marjelor de profit la produsele vândute în supermarketuri şi a preţurilor la carburanţi, cu scopul de a evita creşterea exagerată a preţurilor, care se majoraseră din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Cât a crescut indicele prețurilor de consum în mai 2026

În luna mai 2026, indicele preţurilor de consum a crescut la 5,2% pe un an, determinat de creşterile preţurilor la locuinţe (+11,6%), în transporturi (+11,5%), în sectorul hoteluri-restaurante-cafenele (+8,5%), şi la alimente (+3,5%), potrivit biroului de statistică Eltsta.

'Costul ridicat al vieţii este prioritatea guvernului', a declarat ministrul Theodorikakos, care a promis că, de la 1 septembrie, vor fi stabilite măsuri pentru 'reduceri drastice de preţuri la produse de bază larg utilizate de gospodăriile greceşti'.

Principala îngrijorare a grecilor

Costul vieţii este în continuare principala îngrijorare a grecilor ale căror salarii rămân mici, şi va fi una din mizele majore la viitoarele alegeri legislative prevăzute în primăvara anului 2027.

Kyriakos Mitsotakis, chiar dacă se află în scădere în intenţiile de vot, a spus de mai multă vreme că vizează un al treilea mandat, în timp ce media vehiculează zvonuri cu privire la un scrutin anticipat în această toamnă.