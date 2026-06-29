Iranul anunţă trimiterea unei "delegaţii de experţi" în această săptămână la Doha

Sursa foto: Freepik

O delegație de experți din Iran se va deplasa la Doha.

Teheranul a anunţat luni că o "delegaţie de experţi" se va deplasa în această săptămână în capitala Qatarului, Doha, pentru a discuta despre punerea în aplicare a memorandumului de înţelegere încheiat pe 17 iunie cu Statele Unite care include exporturile de petrol şi fondurile blocate aparţinând Iranului, relatează AFP și Agerpres.

"În acest cadru, o delegaţie de experţi a Republicii Islamice va pleca spre Doha mai târziu în cursul săptămânii", a afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, într-un briefing de presă, în condiţiile în care Qatarul este mediator, alături de Pakistan, în discuţiile dintre cele două părţi.

Mai devreme în cursul zilei de luni, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmase că autorităţile iraniene au "solicitat o întâlnire" care ar urma să aibă loc marţi la Doha.

Baghai a insistat asupra faptului că, "în următoarele zile, nu vom negocia cu partea americană, la niciun nivel".