Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Iranul anunţă trimiterea unei "delegaţii de experţi" în această săptămână la Doha

Iranul anunţă trimiterea unei "delegaţii de experţi" în această săptămână la Doha

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 29 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Imagine cu harta Iranului
Sursa foto: Freepik

O delegație de experți din Iran se va deplasa la Doha.

 Teheranul a anunţat luni că o "delegaţie de experţi" se va deplasa în această săptămână în capitala Qatarului, Doha, pentru a discuta despre punerea în aplicare a memorandumului de înţelegere încheiat pe 17 iunie cu Statele Unite care include exporturile de petrol şi fondurile blocate aparţinând Iranului, relatează AFP și Agerpres.

"În acest cadru, o delegaţie de experţi a Republicii Islamice va pleca spre Doha mai târziu în cursul săptămânii", a afirmat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, într-un briefing de presă, în condiţiile în care Qatarul este mediator, alături de Pakistan, în discuţiile dintre cele două părţi.

Mai devreme în cursul zilei de luni, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, afirmase că autorităţile iraniene au "solicitat o întâlnire" care ar urma să aibă loc marţi la Doha.

Baghai a insistat asupra faptului că, "în următoarele zile, nu vom negocia cu partea americană, la niciun nivel".

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
qatar
doha
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close