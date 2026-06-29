“Chinologia” care ucide. "La început a fost şpaga"

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Uciderea sau rănirea gravă a unor copii în ultima perioadă de timp de către câini de rasă impune rapid atât o evaluare exactă a cauzelor producerii acestor drame cat și măsurile necesare prevenirii lor.

Ca și arbitru chinolog internațional, președinte al unei asociații chinologice, creator și conducător al campaniei de omologare internațională a raselor de câini ciobănești românești trebuie să intervin în acest moment pentru a trage un semnal de alarmă legat de ceea ce se întâmpla în România zilelor noastre.

Chinologia, între teorie și realitate

Conform definiției din DEX Chinologia (din limba greacă kyon – câine și logos – știință) este știința sau ramura zootehniei și a medicinei veterinare care se ocupă cu studiul complex al câinilor. Aceasta include creșterea, îngrijirea, alimentația, dresajul, reproducția și ameliorarea raselor canine.

Doar ca la noi este ca la nimeni ! De ce? Pentru ca doar banul contează!

Chinologia în teorie se referă la toate rasele canine inclusiv la rasa comună denumită popular maidanez.

În toată lumea civilizată chinologia la nivel național este organizată și funcționează după două modele organizatorice și anume de tip ONG și de tip hibrid stat și ONG dar ambele fiind sub controlul autorității statului exercitat prin ministerul agriculturii deoarece chinologia este o ramură a zootehniei

La nivel internațional chinologia este organizată și funcționează doar după sistemul ONG în care nu sunt membre țări ci asociații din țările respective ca atare este strict necesar să nu ne lăsăm mințiți de veșnicele pseudo știri și comunicate care prezintă fără nicio noimă câte un ONG suma de ONG-uri ca fiind un fel de ONU al câinilor

România chinologică de astăzi

În România chinologică de astăzi situația este caracterizată de haos garnisit cu politica și drame după cum vedem

La nivel național există din punct de vedere multirasa două asociații chinologice distincte și evident în conflict pentru marele os a se citi banii rezultați din organizarea de concursuri, eliberarea de acte, etc.

Din punct de vedere al cluburilor naționale independente există doar unul singur denumit Clubul Național de Câini Ciobănești Românești CNCCR organism unic abilitat să reprezinte în fața lan intern și internațional toate problemele legate de câinii ciobănești românești, conform ordinului Ministerului Agriculturii din 1998.

Tot aici ar trebui să intre și segmentul câinilor de rasă comună care este o altă zonă de luptă și provocatoare de drame.

Una dintre asociațiile multirasa cunoscută sub sigla de ACHR este o sumă de ONG-uri, fiind și ea membră într-un alt ONG pompos denumită Federația Chinologică Internațională FCI în care după cum spuneam nu sunt membre tari prin guverne.

ACHR, rușinea chinologică națională

Asociația cu această siglă este o imagine vie a tot ce poate fi mai rău în chinologia națională. Conform unei analize realizate și publicate de către nimeni altcineva decât Ministerul Agriculturii în anul 2000 ACHR făcuse un șir enorm de infracțiuni plecând de la falsuri grosolane și enorm de multe în pedigreele eliberate, eludarea plății taxelor și impozitelor, blocarea activităților legate de reomologarea nationala și omologarea internațională a raselor de câini ciobănești românești etc.

În ultima unor alte drame în care deasemenea au fost implicați câini periculoși și s-au soldat cu victime a apărut brusc la Ministerul Agriculturii un plan național de înregistrare, evaluare, înscriere în evidențe, tatuare și sau microcipare etc raselor canine plecând de la gradul lor de periculozitate.

Reprezentatul PSD responsabil la acel moment în Ministerul Agriculturii a oferit o mega afacere ACHR-ului în loc să dea dreptul unităților de învățământ de medicină veterinară a face aceste operațiuni având deopotrivă personal calificat, dotări, etc.

În urma unor aranjamente de culise cu PSD și UDMR , ACHR a obținut dreptul unic de certificare a fiecărui câine din rasele considerate periculoase.

Scandalurile de atunci s-au ținut lanț însă. In România există un număr important de deținători de câini periculoși și care sunt folosiți pentru luptele de câini ilegale dar existente și pentru ca după cum știm românul fentează mereu legea mai ales dacă îi ies și ceva bani de aici.

La început a fost șpaga!

Da, la început a fost șpaga!!

Initial s-a creat o coadă imensă la ACHR unde contra unei taxe deloc modice, câinele era înscris în rândul uneia din rasele periculoase sau a metișilor lor.

Și aici șpaga se dădea pentru ca acel câine să fie introdus într-o categorie inferioară, a celor doar cu potențial periculos.

Apoi când ACHR a început să “mulgă” deținătorii și crescătorii de câini periculoși cerându-le cotizații de membru etc etc cei în cauză au început să evite evaluările și înregistrările atât la asociațiile chinologice locale și bineînțeles în evidența poliției.

Ce poți să crezi când șeful asociației respective devenise o reclamă vie a câinilor de bătaie devenind din deținător de cocker deținător de câine periculos specializat în lupte?

Și acum ne mirăm ca un copil a fost atacat și măcelărit de un astfel de câine într-o curte unde erau trei câini de luptă?

Mafia câinilor, o realitate incontestabilă

Importurile necontrolate de câini în special din rasele periculoase sau cu potențial periculos din Moldova și țările fostei URSS - în special Ucraina, au creat o piață de desfacere imensă în România și unde sunt bani apar și interesele de tip mafiot bineînțeles.

Mulți și-au cumpărat de atunci încoace câini.

Raportul Ministerului Agriculturii releva acest fenomen generat în masă și indica cu subiect și predicat ACHR-ul ca parte direct participantă. Prin ACHR se “spălau” pedigreele false, se făceau pedigree la câinii fără, se fabricau genealogii” etc.

Sunt celebre cazurile falsurilor în pedigreele eliberate de ACHR în baza cărora rezultă ca o femela a născut de trei ori în doar unsprezece luni, o altă femelă născuse la șase ani de la decesul ei, iar unui pui făcut cadou chiar primului ministru de atunci, Adrian Năstase, i s-a făcut o genealogie din care rezulta ca doua femele s-ar fi iubit între ele și în urma dragostei lor ar fi rezultat o a treia femelă!!!

Naționalism exploatat de mafia chinologică

Cazul copilului sfâșiat de un așa-zis câine ciobănesc corb arată din nou faptul ca această pseudo rasă nu există și este mai mult o încercare de a face bani manipulând sentimentele naționale de către niște escroci care în goana lor după bani fac orice.

Era notorie situația secretarei ACHR care câștiga un salariu mai mare ca al unui pilot comandant de la Tarom așa ca ce sa ne mirăm de restul salariilor conducerii acestui ONG de tip mafiot până la urmă care a promovat această pseudo rasa încălcând criteriile zootehnice general valabile și în chinologie.

Și totuși ce ne facem și ce facem?

Cine ar dori să fie în pielea părinților, rudelor, prietenilor ai căror copii au fost cu atâta bestialitate omorâți sau masacrati de câini de luptă?

Cine a fost prin drumeții și excursii în ultimii zece ani a putut observa cum ciobănești românești mioritici și carpatini au început să dispară din ce în ce mai rapid fiind înlocuiți cu câini periculoși din rasele sau metișii lor : caucazian, kangal, etc.

Și pentru ca tot se poartă proputinismul de tip usristo-penelist a devenit și ea frecventa pe la stâne, rasa denumită Pazitorul Moscovei - un hibrid nereușit între caucazian și Saint Bernard.

Judecând la rece acum când românul nu are bani pentru traiul lui zilnic în mod evident nu va merge să își declare și să înregistreze câinele sau periculos sau metis. Nici nu va merge să îl castreze ba din contră va încerca să mai facă ceva bani din vânzarea puiilor din aceste rase eventual și din pariurile de pe la luptele de câini.

Și atunci?

Poate va apărea președintele altora alături de vreun To(lo)Mac de ocazie, cu ceva UDMR-iști în alai, să dea o Veste(a) bună ca e liber la dat cu Bolo(v)anul nu numai în sărmana violata Constituție ci și în politicienii, polițiștii și mes-chinologii vinovați de fenomen!

Culmea este ca șocul este amplificat de “este un câine atât de iubitor”, “ne pupă pe toți” “iubește copii” “n-a muscat pe nimeni” etc etc cuvinte ce apar întotdeauna după astfel de drame!

Ca în politică nu-i așa? “Nu vom mari TVA-ul”, “vom mari salariile și pensiile” , “partidele extremiste sunt de vină” etc.

ATENȚIE : acesta este un pamflet trist și dureros care ți se poate întâmpla oricui!