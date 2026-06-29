Codul roşu de vijelii a făcut ravagii în Târgovişte. Un acoperiş a căzut peste un om / Foto

Foto ISU Dâmboviţa

ANM a emis astăzi un cod roşu de vijelii şi grindină pentru judeţul Dâmboviţa, localităţile Târgovişte şi Răzvad, iar fenomenele meteo extreme au făcut ravagii.

Conform ISU Dâmboviţa, "Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice, pompierii dâmbovițeni acționează, în acest moment, pentru gestionarea mai multor situații generate de vremea severă, în 9 locații din 2 localități (Târgoviște și Răzvad)

Totodată ca urmare a codului ROȘU, la nivelul ISUJ Dâmbovița sunt înregistrate aproximativ 45 de apeluri prin SNUAU 112 ce semnalează efecte produse de fenomenele hidrometeorologice.

Intervențiile vizează degajarea unor copaci, stâlpi și elemente de acoperiș desprinse.

Vă reamintim că, din cauza vântului puternic, un acoperiș al unui bloc de locuințe s-a prăbușit pe carosabil, o persoană fiind surprinsă sub acesta. Victima a fost extrasă în stare de conștiență și evaluată medical la locul intervenției. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital, conștientă, cu leziuni la nivelul membrelor inferioare.

Misiunile sunt în dinamică, iar echipajele de intervenție rămân mobilizate pentru gestionarea solicitărilor primite".

De asemenea, pompierii au emis şi o serie de recomandări pentru populaţie.

"Urmăriți permanent anunțurile oficiale; pentru detalii privind starea vremii accesați www.meteoromania.ro;

Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale", mai transmite ISU.

Iată imagini în urma fenomenelor meteo extreme:

Foto ISU Dâmboviţa

Foto ISU Dâmboviţa

Foto ISU Dâmboviţa

Foto ISU Dâmboviţa