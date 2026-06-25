Panică în Alba Iulia: Bebeluș blocat accidental în mașină

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Un bebeluş de patru luni a rămas blocat, joi, la peste 30 de grade Celsius, la Alba Iulia, într-un autovehicul încuiat accidental.

Un bebeluș de patru luni a fost blocat joi într-un autoturism încuiat accidental, la Alba Iulia, în condiții de peste 30 de grade Celsius. Copilul a fost scos în siguranță după ce un jandarm a spart un geam al mașinii, cu acordul proprietarilor.

Clipe de groază pentru doi părinți: bebeluș încuiat în mașină, intervenție de urgență a unui jandarm

"Momente de panică pentru doi părinţi din Alba Iulia, după ce sistemul de închidere al autoturismului s-a activat accidental cu cheile în interior, iar copilul a rămas blocat în maşină. Situaţia a fost observată de un jandarm, aflat în timpul liber. Având în vedere temperatura de peste 30 grade C şi faptul că sistemul de climatizare nu mai funcţiona, acesta a acţionat imediat. Cu acordul proprietarului, a spart un geam al autoturismului şi a reuşit să scoată copilul în siguranţă", a transmis, joi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba.

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"Nu lăsaţi niciodată copiii sau animalele de companie singure în maşină, nici măcar pentru câteva minute. La temperaturi ridicate, interiorul unui autoturism se poate transforma rapid într-un mediu periculos. Verificaţi întotdeauna dacă aveţi cheile asupra dumneavoastră înainte de a închide portierele. Dacă observaţi un copil sau un animal aflat în pericol într-un vehicul, apelaţi de urgenţă 112", a notat IJJ Alba.