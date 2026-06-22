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Un bărbat din Giurgiu a fost reținut după ce a intrat în casă peste un alt bărbat şi l-a bătut cu o bâtă

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 22 Iun 2026
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Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un bărbat de 37 de ani din Giurgiu a fost reținut de polițiști după ce ar fi pătruns în locuința unui alt bărbat din comuna Găiseni și l-ar fi agresat fizic cu o bâtă.

Un bărbat, în vârstă de 37 de ani, a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi intrat în casă peste un bărbat de 44 de ani din comuna Găiseni şi l-ar fi agresat fizic cu o bâtă, informează, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu.

Bărbatul lovit a fost preluat de SMURD şi transportat la un spital din Bucureşti, potrivit sursei citate.

Victima a fost transportată la o unitate spitalicească din București

"Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr.3 Bolintin-Vale au fost sesizaţi prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că fratele său ar fi fost agresat fizic de către o persoană pe care nu o cunoaşte. În temeiul sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii, iar din discuţiile purtate cu apelantul şi cu fratele acestuia, a reieşit faptul că, la data de 18 iunie a.c., un bărbat, de 37 de ani, ar fi intrat în casă peste un alt bărbat, de 44 de ani, din comuna Găiseni, judeţul Giurgiu, şi l-ar fi agresat fizic, cu un corp dur, posibil bâtă. La faţa locului a fost necesară intervenţia unui echipaj SMURD în vederea acordării de îngrijiri medicale, ulterior bărbatul fiind transportat la o unitate spitalicească din municipiul Bucureşti", precizează comunicatul transmis de IPJ Giurgiu.

Bărbatul cercetat pentru infracţiunile de lovirea sau alte violenţe şi violare de domiciliu a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat unităţii de parchet competente, cu propuneri procedurale, conform Agerpres.

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