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Cine e Florin Zaharia, ministrul desemnat al Investițiilor și Proiectelor Europene

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 22 Iun 2026
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florin alexandru zaharia
Foto: Agerpres

Adrian Veștea a dezvăluit duminică numele persoanei pe care o propune la conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Premierul desemnat l-a anunțat pe Florin Zaharia ca ministru în Guvernul pe care îl propune chiar în timpul Congresului Partidului Național Liberal de duminică. 

Florin Zaharia este originar din Brașov, unde a absolvit unul dintre cele mai prestigioase licee din oraș, Colegiul Național „Andrei Șaguna“, în anul 2013. 

Pasionat de Geografie încă din copilărie, a urmat ulterior cursurile Facultății de Geografie din cadrul Universității din București, specializarea Geografie, pe care a absolvit-o în anul 2016. Între 2016 și 2018, Florin Zaharia a urmat cursurile programului de master Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale din cadrul aceleiași universități, cu lucrarea „Rolul sistemului de transport în definirea accesibilității spațio-temporale la serviciile de sănătate din Municipiul București“.

Din 2018, Florin Zaharia este doctorand la Școala Doctorală „Simion Mehedinți - Natură și Dezvoltare Durabilă“ din cadrul Facultății de Geografie. Propunerea de temă de doctorat a lui Florin Zaharia este aceeași ca la disertație: „Rolul sistemului de transport în definirea accesibilității spațio-temporale la serviciile de sănătate din Municipiul București“.

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Cine e Florin Zaharia? Cariera profesională a ministrului propus la Investiții și Proiecte Europene

Încă din facultate, Florin Zaharia a lucrat în Ministerul Transporturilor, fiind consilier personal de secretar de stat între iunie și octombrie 2016.

Între 2016 și 2019, Florin Zaharia a fost expert la Direcția Generală Organism Intermediar pentru Transport, direcția Accesare Fonduri, Serviciul Evaluare Proiecte din Ministerul Transporturilor, iar între noiembrie 2019 și octombrie 2020 a fost consilier al Ministrului Fondurilor Europene. Între noiembrie 2020 și decembrie 2020, Florin Zaharia a fost director de cabinet de ministru în cadrul aceluiași minister. 

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Pe parcursul anului 2021, Zaharia a îndeplinit funcția de consilier de ministru în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, iar între decembrie 2021 și ianuarie 2022 a fost consilier de secretar de stat în același minister.

După 2022, Florin Zaharia a fost director de cabinet de ministru în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, iar din anul 2025 a îndeplinit funcția de secretar de stat în Ministerul Finanțelor, sub conducerea lui Alexandru Nazare.

Nu în ultimul rând, din anul 2019 este asistent universitar doctorand - profesor colaborator la Departamentul de Geografie Umană și Economică din cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din București.

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Comentarii (1)

Adrian   •   22 Iunie 2026   •   08:41

De la geografie la economie!Rimează,altceva..... NIMIC!

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