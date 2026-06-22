Summitul UE–Regatul Unit, amânat după plecarea lui Keir Starmer, până la numirea noului premier

Premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Agerpres

Summitul UE-Marea Britanie a fost amânat după demisia premierului britanic, a anunțat președintele Consiliului European.

Summitul UE-Regatul Unit, programat pentru luna viitoare, va fi amânat în urma schimbărilor politice de la Londra, a anunțat președintele Consiliului European. Decizia vine după demisia premierului britanic, iar António Costa a transmis că speră ca viitorul șef al guvernului britanic să țină „continuitatea” procesului de apropiere dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Întâlnirea era stabilită pentru 22 iulie și avea ca obiectiv finalizarea unor negocieri-cheie, inclusiv un acord agroalimentar, un mecanism privind comercializarea cotelor de emisii și un program de mobilitate destinat tinerilor.

De asemenea, partea britanică intenționa să folosească summitul ca punct de plecare pentru extinderea discuțiilor privind o apropiere mai amplă de zona economică a Uniunii Europene, urmând ca detaliile să fie clarificate în cadrul reuniunii.

„Acum, cu siguranță, trebuie să îl amânăm”

În contextul crizei politice de la Londra, succesorul lui Keir Starmer este așteptat să preia funcția în jurul datelor de 17 sau 18 iulie, în funcție de existența sau nu a unei curse interne pentru conducerea partidului. Printre posibilii înlocuitori este menționat primarul regiunii Manchester, Andy Burnham.

Data summitului fusese stabilită recent, în timpul întâlnirii dintre Starmer și António Costa, desfășurată la summitul G7 din Franța.

António Costa a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă la summitul UE-Moldova: „Am muncit foarte mult și într-o atmosferă foarte bună pentru a organiza, în scurt timp, al doilea nostru summit”.

„Acum, cu siguranță, trebuie să îl amânăm”, a adăugat acesta, subliniind că 'Reevaluăm oportunitatea acestui nou summit. Dar dorința mea este ca succesorul său să continue acest drum bun de resetare a relației noastre cu Regatul Unit'.

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentă la același eveniment, a vorbit despre cooperarea cu premierul britanic demisionar, afirmând că au lucrat într-un climat de „încredere” și exprimând speranța unei relații stabile în viitor între UE și Regatul Unit.

Un oficial britanic familiarizat cu discuțiile a confirmat, sub protecția anonimatului, că reuniunea va fi amânată, explicând că există sensibilități instituționale legate de semnarea unor înțelegeri negociate sub un alt premier decât cel care le-ar valida ulterior, conform Politico.

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