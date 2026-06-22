Donald Trump anunţă demisia premierului britanic Keir Starmer

Premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Agerpres

"Keir Starmer va demisiona", a anunţat Donald Trump. Preşedintele SUA a explicat, pe scurt, şi care sunt motivele.

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunţat că premierul britanic Keir Starmer va demisiona din funcţie.

"Keir Starmer va demisiona din funcţia de prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. A greşit grav pe două subiecte foarte importante: imigraţia şi energia (deschideţi drumul către petrolul din Marea Nordului). Îi doresc numai bine!", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Conform surselor Sky News, secretarul de Externe Yvette Cooper este cea care i-ar fi spus premierului britanic că ar fi bine să facă un pas în spate. Cooper, unul dintre cei mai vechi miniştri din cabinetul Starmer, i-ar fi dat acest mesaj în weekend. Keir Starmer nu a fost la reşedinţa din Downing Street 10 în acest weekend, el fiind la reşedinţa Chequers cu soţia şi copiii săi.

Secretarul pentru Afaceri şi Comerţ Peter Kyle a transmis că nu a mai vorbit cu Starmer de vineri, dată la care au avut "o conversaţie foarte onestă" despre provocările pe care premierul britanic le are. "Nu am niciun motiv să cred că aceste zvonuri sunt reale", a declarat Kyle cu privire la o posibilă demisie a lui Starmer.

"Sunt foarte multe speculaţii pe acest subiect. Keir se concentrează pe munca sa şi, pot spune asta cu siguranţă, pentru că am vorbit cu el, amândoi reflectăm asupra a ceea ce înseamnă toate lucrurile prin care trece ţara noastră", a mai spus el.

Keir Starmer nu a comentat încă asupra declaraţiilor făcute de Donald Trump.



