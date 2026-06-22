Keir Starmer a demisionat, în lacrimi, din funcția de premier al Marii Britanii / video

Premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Agerpres

Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție.

Premierul laburist Keir Starmer și-a anunțat azi demisia din funcție. În interiorul stângii britanice a existat o presiune mare pentru schimbarea lui Starmer ca urmare a rezultatelor dezastruoase de la alegerile pentru consiliile locale din 7 mai, scrie Defense România.

Keir Starmer a plâns la finalul discursului său și a anunțat că își va dedica timpul familiei sale. El și-a început discursul prin a numi câteva din ceea ce consideră el „realizări ale guvernului”, inclusiv sociale și redarea prestigiului internațional al Marii Britanii.

Cel mai probabil Starmer va fi înlocuit de Andy Burnham.

Presiunea asupra lui Starmer a crescut în urma victoriei convingătoare a lui Andy Burnham pentru un loc în Parlament în aceste zile. Andy Burnham e fost primar al Manchesterului și cel care îl va înlocui probabil pe Starmer.

În ultimele zile mai mulți membri ai cabinetului Starmer au demisionat, inclusiv Secretarul Apărării.

Laburiștii au pierdut masiv alegerile pentru consiliile locale din data de 7 mai, în fața populiștilor de la Reform. La alegerile din mai nici Partidul Conservator nu a reușit să convingă, rămănând în nota ultimelor alegeri.

Starmer a discutat cu Regele Cherles înainte de demisie.

El a mai afirmat că acceptă decizia stângii laburiste de a nu mai fi cel care conduce partidul în viitoarele alegeri.