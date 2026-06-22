AFM, anunț de ultimă oră despre depozitul neconform din Vulcan

foto ilustrativ pexels

AFM anunță decizia de emitere a acordului pentru proiectul ”Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa b” amplasat în Municipiul Vulcan, județul Hunedoara.

”Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat asupra luării decizei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul ”Lucrări de închidere și ecologizare depozit neconform de clasa b” amplasat în Municipiul Vulcan, județul Hunedoara.

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul DJM Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, judeţul Hunedoara în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://djmhd.anmap.gov.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul DJM Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, judeţul Hunedoara, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a DJM Hunedoara” anunță un comunicat de presă al Administrației Fondului pentru Mediu, semnat de președintele Florin Bănică.