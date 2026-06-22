Ucraina lovește un centru de comunicații în regiunea Moscovei. Rusia face șase victime în atacuri cu drone

Atac cu drone ucrainene în Moscova, iunie 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Ucraina a anunțat că a lovit un centru de comunicații prin satelit din regiunea Moscovei, în timp ce Rusia a continuat atacurile asupra mai multor regiuni ucrainene, soldate cu șase morți și mai mulți răniți.

Statul Major General al armatei ucrainene a comunicat luni despre un atac care a lovit la primele ore ale dimineţii centrul de comunicaţii prin satelit de la Dubna (regiunea Moscovei), cel mai mare din Rusia şi unul dintre cele mai importante din Europa, conform site-ului web al companiei care îl gestionează, relatează EFE, citat de Agerpres.

„Pe amplasamentul obiectivului lovit se poate observa un fum masiv”, a indicat Statul Major ucrainean într-un comunicat pe contul său de Telegram despre atacul asupra instalaţiei de comunicaţii spaţiale ruse.

Conturi ruseşti de Telegram au publicat o înregistrare video în care apare presupusa coloană de fum care s-a format deasupra centrului din Dubna după atac.

Despite Moscow's politicians claiming all drones targeting the region were shot down, the Dubna Space Communications Center, located 120km North of Moscow, now confirmed hit.



Ukraine's General Staff confirming the strike targeted facilities for the training of UAV operators. pic.twitter.com/pGLZN1DDci — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 22, 2026

Rusia își continuă atacurile asupra Ucrainei

Rusia și-a continuat, de asemenea, propriile atacuri asupra Ucrainei în noaptea de duminică spre luni, ofensivă soldată cu șase morți și mai mulți răniți.

Un băiat de 13 ani a fost ucis împreună cu tatăl și bunica sa într-un atac cu drone în regiunea Sumî, în timp ce mama sa și doi frați au fost răniți, scrie SkyNews.

O femeie a murit, de asemenea, într-un atac în orașul Zaporizhzhia, în timp ce un atac cu rachetă asupra unei instalații agricole a ucis o altă persoană în regiunea Odesa.

Guvernatorii regiunilor au detaliat atacurile pe Telegram și au spus că alte șase persoane au fost rănite.

Trei nave străine au fost, de asemenea, lovite în timpul nopții, potrivit vicepremierului Ucrainei, Oleksii Kuleba. El a declarat pe Telegram că un bucătar egiptean în vârstă de 58 de ani a murit atunci când dronele au avariat grav o navă cargo uscată sub pavilion turcesc. Alți opt membri ai echipajului s-au evacuat pe o barcă de salvare.

Navele care navigau sub pavilioanele Palau și Belize au fost, de asemenea, atacate, a spus vicepremierul ucrainean, adăugând că nu au existat răniți și că navele și-au continuat călătoria.

Rusia a vizat în mod repetat navele și porturile vitale pentru comerțul exterior al Ucrainei și economia de război.

Ucraina intensifică atacurile asupra Rusiei

Ucraina a crescut frecvenţa şi intensitatea atacurilor sale asupra Moscovei şi a regiunii adiacente. Săptămâna trecută, Kievul a lovit două zile consecutiv principala rafinărie din Moscova, capitala rusă începând să aibă probleme cu aprovizionarea cu combustibil din cauza pagubelor suferite de această rafinărie.

Comunicatul Statului Major ucrainean consemnează de asemenea mai multe atacuri asupra unor obiective ruseşti din teritoriile ucrainene ocupate şi confirmă atacul de duminică dimineaţa asupra infrastructurii portului Kavkaz, din regiunea Krasnodar (sudul Rusiei), cu rol important în aprovizionarea trupele ruse desfăşurate în sudul Ucrainei.

Portul Kavkaz este o infrastructură logistică-cheie în conectarea peninsulei ocupate Crimeea de teritoriul Federaţiei Ruse, notează EFE.

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